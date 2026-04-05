TBMM Genel Kurulu’nda Doğum İzni ve Sosyal Medya Düzenlemesi Görüşülecek

TBMM Genel Kurulu, doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi içeren yeni bir kanun teklifini ele alacak.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA YÜKSELECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu hafta genel kurullar ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul’da, doğum izni ve sosyal medyada 15 yaş düzenlemesi de dâhil, “Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gündeme gelecek. Teklif, kadınların doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasını önermekte.

ERKEK ÇALIŞANLARA 10 GÜNLÜK İZİN

Teklifin yürürlüğe girdiği tarihte, annelik izni süresi dolmuş ancak doğumdan itibaren 24 haftalık süresi henüz sona ermeyen çalışanlara, talep etmeleri durumunda 8 hafta ek doğum izni verilecek. Kadın çalışanlar, eğer isterlerse, 24 hafta, çoğul gebelik durumunda ise 26 haftalık sürenin dolmasının ardından ücretsiz izne ayrılabilecekler. Aynı zamanda, eşi doğum yapan çalışanların izin süreleri 5 günden 10 güne çıkarılacak. Koruyucu aile olan memurlar ise çocuğun teslim alındığı tarihten itibaren 10 gün izin talep edebilecekler.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLEME

Teklif kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet vermesi yasaklanacak. Ağ sağlayıcıları, yaş doğrulama tedbirleri alarak hizmet sunumunu buna göre düzenleyecek. Ayrıca açık, anlaşılır ve kullanımı kolay ebeveyn kontrol araçları sağlayacak ve aldatıcı reklamlara karşı tedbirler alacaklar. Türkiye’den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan ağ sağlayıcıları, yaş doğrulama kararını gecikmeden, en geç 1 saat içinde uygulamak zorundalar. Bu düzenlemelere uymayan ağ sağlayıcılara para cezası uygulanacak.

CEZAİ YAPTIRIMLAR VE YENİ SÖZLEŞME YASAKLARI

Para cezası ile karşılaşan ağ sağlayıcıları, yaptırımları karşılayamazsa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yeni reklam verme yasaklarıyla karşılaşacak. Bu kapsamda yeni sözleşmelerin yapılması ve buna ilişkin para transferlerinin gerçekleştirilmesi engellenecek. Yükümlülükleri yerine getiremeyenler için bant daraltma cezası da uygulanabileceği ifade ediliyor.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE

Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’ndan oluşan Karma Alt Komisyon, kamu denetçilerinin 2025 Yılı Raporu kapsamındaki faaliyetlerini dinleyecek. Ayrıca, salı ve çarşamba günleri, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Siyasi partilerin grup başkanvekilleri, gündemdeki konularla ilgili basın toplantıları düzenleyecekler.