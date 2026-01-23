TBMM Genel Kurulu’nda Tabutlu Eylem Tansiyonu Yükseldi

MELİK AYLIGI GÖRÜŞMELERİNDE TANSİYON YÜKSELİYOR

En düşük emekli aylığının artırılması ile ilgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 7. maddesinin görüşmesi sırasında gerginlik yaşandı.

KÜRSÜDE TEPKİ GÖSTERDİ

Aleyhte konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kürsüye kartondan yapılmış bir tabut ve mezar taşı ile çıkmayı denedi. Bu durum üzerine Genel Kurul’un ortamı adeta bir ringe dönüştü. TBMM Başkanvekili, Ağbaba’ya “Bunları getiremezsiniz.” diyerek müdahale etti.

KAVGA ORTAMINI KAMERALAR YAKALADI

AK Parti’li milletvekillerinin, karton tabutu CHP’li milletvekillerinin elinden almak istemesiyle birlikte Genel Kurul’da yumruklaşma olayları yaşandı. Bu anlar kameralar tarafından kaydedilirken, Celal Adan birleşime ara verilmesi gerektiğini duyurdu.