TBMM İmralı Görüşmesinin Tam Tutanaklarını Yayınladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Kasım 2025’te İmralı Adası’nda pasado görülen görüşmenin tam tutanaklarını kamuoyuyla paylaştı. Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına gerçekleştirilen bu görüşmeye dair kayıtlar, “İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı” başlığı altında Meclis’in resmi web sayfasında yayımlandı. Toplantıya, üç farklı siyasi partiden toplam üç milletvekili katıldı.

Görüşmeye katılan isimler arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bulunuyor. Heyet, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nu temsil ederek PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra hazırlanan özet tutanaklar, 4 Aralık 2025 tarihinde yapılan komisyon toplantısında okundu. Ancak, tutanakların sadece özet şekilde paylaşılması, muhalefet partilerinin ciddi tepkisini çekti. Muhalefet, görüşmenin tam içeriğinin kamuoyuna açıklanmasını talep etti. İki ay aradan sonra ise tam metin yayımlandı.

GÖRÜŞME YETKİLİLERİNDEN TEPKİSİZ KALMA

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, o dönemde tutanakların tam olarak açıklanması için herhangi bir girişimde bulunmamıştı. Yaklaşık iki ayın ardından TBMM, görüşmeye dair tam metni yayımlama kararı aldı. Yayımlanan tutanaklarda Abdullah Öcalan, Kürt sorununun bin yıllık bir mesele olduğunu ve bu sorunun üç aşamadan oluştuğunu belirtti. Öcalan ayrıca, sürecin değerlendirilmesi sırasında mevcut konjonktürel gelişmelerin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı. Tutanaklar arasında Öcalan’ın, siyasete ilk adımını Ülkü Ocağı’nda attığına dair ifadeler de yer aldı.

ABİ HÜSEYİN YAYMAN YILDIZ’I DEĞERLENDİRDİ

Öcalan, “Bahçeli’nin boşuna umut hakkını ibaresini kullanmadığını; bu olmadan kendisinin çalışamayacağını, bu durum gerçekleşirse Suriye ile ilgili herhangi bir başarısızlık halinde yargılanmaya ve eleştirilmeye açık olduğunu” ifade etti. Öcalan süreci “şiddetsiz yüzyıl” olarak nitelendirdi. Yayman’ın “Bazı siyasilerin söylemleri süreci zehirliyor” şeklindeki ifadesi üzerine Öcalan, PKK’da da benzer durumu gözlemlediğini, toplantı imkânlarının arttığında bu sorunların çözülebileceğini söyledi. Ayrıca, kendisinin hayattayken bu dönemin başarılı geçeceğine inandığını ve muhataplarına “Terörsüz Türkiye” sözü verirken, kendisinin “Şiddetsiz Yüzyıl” olarak adlandırdığını vurguladı.

FETİ YILDIZ’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yayınlanan tutanaklarda MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, Öcalan’a yönelik değerlendirmeleri dikkat çekti. Yıldız, silahlı mücadeleden siyasi metoda geçildiğini, eşit yurttaşlık, kültürel adımlar ve komünalite konularının öne çıktığını ifade etti. Ayrıca Yıldız, Öcalan’ın Şubat 2025’teki çağrısında tüm yapıların silahlı mücadeleyi bırakması ve örgütsel varlıklarını dağıtması gerektiği mesajının, toplumu önemli ölçüde rahatlattığını söyledi. MHP’nin “silah bırakma” çağrısının Türkiye dışında Suriye, Irak ve İran’daki yapıları da kapsadığını belirten Yıldız, “Yaşanan sorunların demokrasinin çerçevesinde çözülebileceğini ve bunun teröre son vermekle mümkün olacağını” ekledi.

TUTANAKLAR VE ÖCALAN’IN AÇIKLAMALARI

Yayımlanan tutanakların tam metninde Abdullah Öcalan, “Kürt sorununun bin yıllık bir sorun olduğunu, bu sorunun üç aşama içerdiğini ve bu noktada konjonktürel gelişmelerin dikkate alınmasının gerekliliğini” dile getiriyor. Tutanaklarda, Abdullah Öcalan’ı ilk ziyaret eden derneğin Ülkü Ocağı olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda, geçmişte yaşanan olaylar, Kürt sorunundaki tarihsel gelişmeler ile ilgili analizlerde bulunuyor.

Konunun ciddiyetini vurgulayan Öcalan, yaşananların sonucu olarak Türkiye’nin ileride yaşanacak olumsuzluklara karşı büyük bir sorumluluk taşıdığının altını çiziyor. Türkiye’ye yönelik tarihi gelişmeler ve etnik sorunların çözümüne dair tarihsel verilerin mevcut olduğu ifade ediliyor.

GÖRÜŞMENİN TARİHİ ÖNEMİ

Abdullah Öcalan, komisyon üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmesinde, çözüm sürecinin geleceği konusunda bilgilendirmelerde bulunarak, bu sürecin önemli ve tarihi bir aşama olduğunu belirtiyor. Yükselen tarihsel farkındalıklarla birlikte Türkiye’nin kendi içinde bir yeniden oluşum sürecine girmesi gerektiğini vurguladığına dikkat çekiliyor.