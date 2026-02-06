TBMM Kabul Etti: Yenilenen Trafik Cezaları Dikkat Çekiyor

TBMM Genel Kurulu, trafik güvenliğini artırma amacını güden yeni düzenlemeler çerçevesinde Karayolları Trafik Kanunu’na altı madde daha ekledi. Bu kapsamda, yükleme ve gabari kurallarını ihlal edenlere, tehlikeli madde taşıma yasaklarına ve kış aylarında lastik veya zincir zorunluluklarına ilişkin idari para cezalarında önemli bir artış sağlandı. Ek olarak, bisiklet, elektrikli skuter ve motosikletlerin yaya yollarında kullanılmasına 5 bin lira ceza kesilirken; drift ve akrobatik sürüşler için de ağır yaptırımlar belirlendi. Söz konusu düzenlemeler, denetim yetkilerini genişletirken, yabancı plakalı araçların cezalarını ödemeden ülkeyi terk etmelerinin engellenmesini de içeriyor.

YÜKLEME VE GABARİ KURALLARINDA SIKI YAPTIRIMLAR

Yükleme belgesine uygun olmayan şekilde taşımacılık yapmanın yasaklandığı bu yeni düzenlemelerde; 3 bin liradan başlayan cezalar, tehlikeli madde veya konteyner taşıyan araçlar için 20 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca, taşınması özel izne bağlı olan eşyaları, izin almadan yükleyenlere 60 bin lira ceza verilecek. Azami yüklü ağırlığın yüzde 10 ile 25 üzerindeki aşırılıklara 10 bin ile 40 bin lira, yüzde 25’ten fazla aşımda ise 60 bin lira ceza işleten ve gönderene ayrı ayrı uygulanacak.

DENETİM VE ENGELLEME DURUMLARI

Ağırlık ve boyut denetimleri sırasında işaretlere uymayan veya kontrolden kaçan araçlara 60 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, uluslararası taşımacılık yapan yabancı plakalı araçlar, idari para cezalarının tahsil edilmeden ülkeyi terk etmelerine izin verilmeyecek.

KAR LASTİĞİ VE KAR ZİNCİRİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, illerin iklim koşullarına göre kış lastiği zorunluluğu getirebilecek ve bu yetki valiliklere devredilebilecek. Bu yükümlülüğe uymayan araç işletenlere 6 bin lira para cezası uygulanırken, araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine izin verilecek. Kış koşullarında, kamyonlar, çekiciler ve otobüslerin kar zinciri bulundurması zorunlu olacak; bu kuralı ihlal edenlere 6 bin, trafik akışına engel olanlara ise 24 bin lira ceza verilecek.

DRİFT VE AKROBATİK SÜRÜŞLERE AĞIR YAPTIRIMLAR

İzinli gösteriler dışında tek tekerlek üstünde dahi yapılan akrobatik sürüşlere izin verilmiyor. Bu kuralı ihlal eden motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri 46 bin lira ceza alacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç trafikten men edilecek. Aynı ihlal beş yıl içinde tekrarlandığında ise sürücü belgesi iptal edilecek ve yeniden belge alabilmek için kurs ve sınav şartı getirilecek.

BİSİKLET, ELEKTRİKLİ SKUTER VE KALDIRIM DÜZENLEMELERİ

Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yaya yollarında kullanılmaları durumunda 5 bin lira ceza uygulanacak. Eğer ayrı bisiklet yolu varsa taşıt yolunda sürmenin yanı sıra, yan yana sürme, güvenli sürüş gereksinimlerine uymama veya yönetmelik dışı yük taşıma gibi durumlar da cezaya tabi tutulacak. Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yetki belgesi alması gerekecek; aksi takdirde yetkisiz işletmecilere 86 bin 900 lira ceza kesilecek.

DİĞER ÖNEMLİ YAPTIRIMLAR VE DÜZENLEMELER

Araçların ani yön değiştirme gibi davranışlara 140 bin lira ceza uygulanacak. İzin alınmadan yapılan yarış ve organizasyon düzenleyenlere 16 bin lira, yarış yapan sürücülere ise 46 bin lira ceza ve ayrıca 2 yıl süreyle sürücü belgelerinin geri alınması ile birlikte 60 gün trafikten men cezası getirilecek. Geçiş üstünlüğü hakkını haksız yere kullanan sürücülere ise 46 bin lira idari para cezası verilecek.