TBMM Lokantasındaki Taciz İddialarına Yönelik Soruşturma Genişliyor

TBMM LOKANTASINDA TACİZ İDDİALARI SORUŞTURMASI GENCİYOR

TBMM lokantasında yaşandığı öne sürülen cinsel taciz iddialarına yönelik soruşturma kapsamı genişliyor. İddiaya göre, Meclis lokantasında stajyer olarak çalışan bir mesleki ve teknik lise öğrencisi, bazı personeller tarafından cinsel istismara uğradı. Olayın basında yer almasının ardından yetkililer hareket geçirirken, iddialara yönelik resmi bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Soruşturma sürecinde, daha önce görevden alınan bir Meclis personelinin tutuklandığı bildirildi.

GÖZALTI DÜZENLEMESİYLA 4 AŞÇI YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat doğrultusunda, TBMM’deki taciz iddialarıyla alakalı sürdürülen soruşturma çerçevesinde, Meclis lokantasında görevli 4 aşçı emniyet güçlerince gözaltına alındı.

TUTUKLANMA KARARLARI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 aşçıdan 3’ü, mahkemeye çıkarılmaları sonrası tutuklanırken, 1 şüpheliyle ilgili adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldığı öğrenildi.