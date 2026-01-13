TBMM’ye Fransız Disiplin Modeli Uygulanacak

Meclis’te iç tüzük değişikliği için çalışmalar yoğunlaşmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, TBMM Başkanı’nın iç tüzük değişikliği ile ilgili mesajından sonra, Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın aralık ayında Fransa Parlamentosu’ndaki Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri Raporu’nu hazırladığı ve milletvekillerine dağıttığı belirlendi. Bu rapor, TBMM iç tüzüğünün revize edilmesi ve yasama faaliyetlerinin hızlandırılması amacıyla komisyonları merkezi bir konuma yerleştiren bir modeli öneriyor.

KANUNLAR “PİŞMİŞ” GELECEK

Söz konusu model, yasama kalitesini artırmayı, denetim kapasitesini güçlendirmeyi ve bütçe sürecinde TBMM’nin etki alanını genişletmeyi hedefliyor. Önerilen modele göre, kanun tasarısının ana metni komisyonlar tarafından hazırlanacak ve komisyon raporları önemli bir rol üstlenecek. Böylelikle, “Kanunlar komisyonlarda pişmeden genel kurula geliyor” eleştirilerine engel olunması amaçlanıyor. Fransa Parlamentosu’ndaki disiplin ceza modelinin de TBMM’ye uyarlanması teklifleri arasında yer alıyor. Dört dereceli olan bu disiplin modeli, hafiften ağıra doğru bir yapı sergiliyor. İlk aşamada, uyarı ve düzene davet için basit sözlü ihtar yeterli olacak ve maddi yaptırım uygulanmayacak.

MAAŞTAN KESİNTİ

Bir gazeteden elde edilen bilgilere göre, “Tutanaklara Geçen Uyarı” ile birlikte bir ceza sistemi uygulanacak. Uyarı tutanaklara kaydedilecek ve uyarı alan milletvekilinin maaşında bir ay boyunca dörtte bir oranında kesinti yapılacak. Kınama cezasında yarım maaş kesintisi gündeme gelirken, “Geçici Çıkarma” ya da “Meclis’tan Uzaklaştırma” durumunda 2 ay süreyle yarım maaş kesintisi uygulanacak. Bu durumlar, 15 birleşim Meclis çalışmalarına ve binaya giriş yasağına kadar varacak. Suçun tekrarı halinde, cezanın süresi 30 birleşime çıkarılacak. Bu cezaların, Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı tarafından önerileceği ve ağır durumlarda genel kurul onayına sunulacağı belirtildi. Cezalar, genellikle Meclis’te uygunsuz davranış, hakaret veya Meclis düzenini bozan tutumlar için uygulanacak.

2018 İÇ TÜZÜĞÜNE EKLENMİŞTİ

2018 yılı itibarıyla TBMM iç tüzüğüne, disiplin cezası alan milletvekilleri için maaş ve ödeneklerde kesinti yapılmasını öngören bir madde eklendi. Bu düzenleme çerçevesinde, kınama cezası alan vekilin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, geçici çıkarma cezası alanların ise üçte ikisi kesilebilecekti. Ancak bu uygulama, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.