Tütünle Mücadelede Yeni Dönem Başlıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün, dijital bağımlılık ve sağlıksız beslenme ile mücadelede yeni bir dönemin başlayacağını ifade ederek, özellikle kapalı alanlarda sigara içimine dair yeni düzenlemelerin yakında Meclis gündemine alınacağını açıkladı. Bakan, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi amacıyla 2026 yılı itibarıyla bağımlılıkla daha etkin bir mücadelenin süreceğini belirtti. Sigara bırakma polikliniklerinin yanı sıra, sahada görev yapan mobil ekiplerin daha aktif hale getirileceğini vurguladı. Memişoğlu, kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımıyla ilgili mevzuat hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geldiğini ve bu düzenlemenin de kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını söyledi.

KAPALI ALANLARDA YENİ MEVZUAT

Tütünle mücadele etmenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, çalışmaların devam ettiğini ifade etti. “Özellikle tütünle ilgili sigara bırakma polikliniklerimiz ve mobil ekiplerimizin yanında mevzuatsal anlamda bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayla aslında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz. Kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımı konusunda mevzuatlarla ilgili iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda Meclisin gündemine bunu taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın onayı ile bu konuda mücadeleyi çok daha etkin hale getirmemiz lazım.” dedi.

Sağlıklı bir toplum oluşturmanın en büyük hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Memişoğlu, “Bu kültürü ve bilinci toplumla beraber oluşturup insanların sağlıklı kalmasını hedeflediğimiz bir politikaya yönelmiş durumdayız. Herkesin sağlığına zarar verecek davranışlardan veya alışkanlıklardan vazgeçmesi için hep beraber bu politikaya sahip çıkmasını hedefliyoruz. Tütünü ve diğer alışkanlıkları bir tarafa bırakmamız lazım.” şeklinde ifade etti.

KİLO İLE MÜCADELE

Bakan Memişoğlu, kilo ile mücadelede ise doğru ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra hareket ve egzersiz yapmanın şart olduğunun altını çizerek, aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezleri aracılığıyla bu hedeflerine ulaşmayı planladıklarını sözlerine ekledi.