Üniversitelerde 3 Yılda Diploma Modeli Belirlendi

ÜNİVERSİTELERDE DÜZENLEME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Üniversitelerde diploma almak için yürütülen 3 yıllık programların detayları netleşiyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), mezuniyet modelini 3 yıl olarak yeniden yapılandırıyor. Yeni sistemde, 12-14 haftalık dönemlerden oluşan 3 sömestr yer alacak ve akademik takvimin ağustosa kadar tamamlanması planlanıyor.

İSTİHDAMA ERKEN KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yeni modelin, sosyal bilimler, iletişim, iktisat, işletme gibi bölümlerde uygulanması bekleniyor; ancak tıp fakültelerinde bu durum söz konusu olmayacak. Yapılan düzenleme ile öğrencilerin yurt dışında yüksek lisans programlarına katılımının kolaylaştırılması ve istihdama daha erken kazandırılması amaçlanıyor. Ancak uzmanlar, bu sürecin öğrencilerin sosyal alanda gelişimlerine olumsuz etkileri olabileceğini vurguluyor.

YAZ TATİLİ BİR AYA DÜŞECEK

Eğitim uzmanı Nazik Kösegil, mevcut durumda güz ve bahar dönemlerinin yaklaşık 5 ay sürdüğünü belirtiyor. Kösegil, “Yapılan çalışma ile bu 5 aylık dilimlerin 3 aya çekilip, güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 dönem yapılacağı, yaz tatili dediğimiz o 2-2,5 aylık dönemin de bir aya düşürüleceği ile ilgili bir çalışma yapılıyor.” diyor. Kösegil, bu düzenlemenin gençlerin daha erken bir yaşta iş hayatına atılmalarını hedefleyen bir çalışma olduğuna işaret ediyor.