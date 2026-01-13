Üniversitelerde 3 Yılda Diploma Modeli Belirlendi

universitelerde-3-yilda-diploma-modeli-belirlendi

ÜNİVERSİTELERDE DÜZENLEME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Üniversitelerde diploma almak için yürütülen 3 yıllık programların detayları netleşiyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), mezuniyet modelini 3 yıl olarak yeniden yapılandırıyor. Yeni sistemde, 12-14 haftalık dönemlerden oluşan 3 sömestr yer alacak ve akademik takvimin ağustosa kadar tamamlanması planlanıyor.

İSTİHDAMA ERKEN KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yeni modelin, sosyal bilimler, iletişim, iktisat, işletme gibi bölümlerde uygulanması bekleniyor; ancak tıp fakültelerinde bu durum söz konusu olmayacak. Yapılan düzenleme ile öğrencilerin yurt dışında yüksek lisans programlarına katılımının kolaylaştırılması ve istihdama daha erken kazandırılması amaçlanıyor. Ancak uzmanlar, bu sürecin öğrencilerin sosyal alanda gelişimlerine olumsuz etkileri olabileceğini vurguluyor.

YAZ TATİLİ BİR AYA DÜŞECEK

Eğitim uzmanı Nazik Kösegil, mevcut durumda güz ve bahar dönemlerinin yaklaşık 5 ay sürdüğünü belirtiyor. Kösegil, “Yapılan çalışma ile bu 5 aylık dilimlerin 3 aya çekilip, güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 dönem yapılacağı, yaz tatili dediğimiz o 2-2,5 aylık dönemin de bir aya düşürüleceği ile ilgili bir çalışma yapılıyor.” diyor. Kösegil, bu düzenlemenin gençlerin daha erken bir yaşta iş hayatına atılmalarını hedefleyen bir çalışma olduğuna işaret ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TBMM’ye Fransız Disiplin Modeli Uygulanacak

Meclis'te uygunsuz davranış sergileyen milletvekillerine maaş kesintisi, oturuma katılmama ve TBMM'ye giriş yasağı gibi yaptırımlar uygulanacak.
Gündem

Tütünle Mücadelede Yeni Dönem Başlıyor

Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele için kapalı alanlarda sigara kullanımını düzenlemek amacıyla yeni mevzuat çalışmaları yürütüyor. Meclis'e sunulması hedefleniyor.
Gündem

En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin TL Olacak

Yeni sosyal yardım ve güvenlik sisteminde, düşük emekli maaşları için kalıcı önlemler alınacak. Haziran'dan itibaren uygulanması beklenen sistemde, emeklilere gelir desteği sağlanacak.
Gündem

Trump’tan İran’a Yeni Yaptırım Açıklaması

İran'daki protestolar 17. gününde devam ediyor; ölü sayısı 646'ya ulaştı. Dükkanlar yanarken, internet kesintisi sürüyor. ABD, İran'a askeri seçenekleri de kapsayan mesajlar veriyor.
Gündem

Dolar Endeksi: Fed Politikaları Ve Trump Etkisi

Dolar, kritik enflasyon verilerinin açıklanmasına yaklaşırken değer kazandı ve istikrarlı bir seyir izlemeye başladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.