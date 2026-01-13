TBMM’ye Fransız Modeliyle Disiplin Reformu Geliyor

Meclis’te iç tüzük değişikliği için hazırlıklar hız kazanıyor. Edinilen bilgilere göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un iç tüzük değişikliği mesajından sonra, Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın Aralık ayında Fransa Parlamentosu’nda hazırladığı Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri Raporu milletvekillerine ulaştırıldı. Rapor, TBMM iç tüzüğünün yenilenmesi ve yasama faaliyetlerinin hızlandırılması amacıyla komisyonları merkez alan bir modeli öneriyor.

KANUNLAR KOMİSYONLARDA YAZILACAK

Söz konusu model, yasama kalitesinin artırılması, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve bütçe sürecinde Meclis’in etkinliğinin yükseltilmesini amaçlıyor. Bu modele göre, kanunların ana metni komisyonlarda yazılacak ve komisyon raporları belirleyici bir rol üstlenecek. Böylece “Kanunlar komisyonlarda pişmeden genel kurula geliyor” eleştirileri önlenecek. Fransa Parlamentosu’ndaki disiplin ceza modelinin de TBMM’ye uyarlanmasıyla ilgili öneriler arasında yer alıyor. Dört aşamalı bir disiplin modeli üzerinde çalışılıyor.

CEZA UYGULAMALARI DEĞİŞİYOR

Bu modele göre, uyarı ve düzene davet yaptırımlarında basit sözlü ihtarda bulunulacak ve maddi yaptırımlar uygulanmayacak. Türkiye gazetesinden Esma Altın’ın haberi doğrultusunda “Tutanaklara Geçen Uyarı” cezası da getirilecek. Bu ceza, tutanaklara geçecek ve uyarı alan milletvekilinin maaşında bir ay süreyle dörtte bir oranında kesinti uygulanacak. Kınama cezası durumunda yarım maaş kesintisi gündemde olurken, “Geçici Çıkarma” veya “Meclis’ten Uzaklaştırma” cezası ise 2 ay süreyle yarım maaş kesintisini beraberinde getirecek ve 15 birleşim boyunca Meclis çalışmalarına ve binaya giriş yasağı uygulanacak.



Bu cezanın tekrarı durumunda, cezanın süresi 30 birleşime çıkarılacak. Cezalar, Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı tarafından önerilecek ve ciddi durumlarda genel kurul onayına sunulacak. Bu yaptırımlar, genellikle kürsüde uygunsuz davranışlar, hakaret, tehdit ve Meclis düzenini bozma gibi durumlarda uygulanacak.

2018 İÇ TÜZÜĞÜNE YAPILAN EKLEMELER

2018 yılında TBMM iç tüzüğüne, disiplin cezası alan milletvekilinin maaş ve ödeneklerinde kesinti yapılmasını öngören bir detay eklenmişti. Bu hükme göre, kınama cezası alan bir milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri kesilebilecekti. Ancak bu uygulama Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.