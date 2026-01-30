TCMB Altın Rezervleri ECB’yi Geride Bıraktı

Türkiye’nin altın rezervlerinin ağırlığı ve değeri her geçen gün artış göstermektedir. Ekonomist Prof. Mahmut Demirbaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerini değerlendirdi. Demirbaş, TCMB’nin altın rezervlerinin Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) daha fazla olduğuna dikkat çekti.

TCMB, ECB’Yİ GEÇTİ

Demirbaş, “Resmi kayıtlara göre Avrupa Merkez Bankası’nın altın rezervleri 506,5 tonken, Merkez Bankası’nın altın rezervleri 745 tona ulaştı. ECB’nin yaklaşık 88 milyar dolar ve Türkiye’nin ise 129 milyar 412 milyon dolar” sözleriyle, iki kurum arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koydu.

ALTIN REZERVLERİ ÖNCELİKLİ HALE GELİYOR

Mahmut Demirbaş, açıklamalarında Polonya Merkez Bankası (NBP-Narodowy Bank Polski) Başkanı Adam Glapinski’nin altın rezervlerinin önemi üzerine yaptığı vurguları anımsatarak, altının kredi riski taşımayan ve finansal şoklara karşı dayanıklı bir kaynak olduğunu ifade etti.

POLONYA’NIN ALTIN REZERVİ ARTIYOR

Demirbaş, son olarak Polonya’nın altın rezervinin 550 tona çıkarak 95 milyar dolar üzerinde bir değer kazandığını da hatırlattı.