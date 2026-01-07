TCMB Başkanı Fatih Karahan Dezenflasyon Sürecine Dikkat Çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’daki Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, 2013 yılından bu yana çeşitli sektörlerdeki firmalarla yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Türkiye genelinde 2025 yılında 2 bin 505, son 5 yılda toplamda 14 bin 705 firma ile görüştük” ifadesini kullandı. Toplanan nitelikli ve zamanında bilgileri karar alma süreçlerinde kullanarak, yaşanan konjonktürel ve yapısal sorunlar hakkında daha fazla bilgi edindiklerini aktaran Karahan, reel sektörle çift yönlü bir iletişim sağladıklarını ve iletilen beklenti ile önerileri kamu kurumlarıyla paylaştıklarını bildirdi.

REZERVLERDEKİ ARTISININ ÖNEMİ

Karahan, rezervlerdeki artışa dikkat çekerek, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinin sıfıra yaklaştığını vurguladı. Fiyat istikrarını sağlama adına aldıkları mesafenin önemli olduğunu söyleyen Karahan, “Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor.” dedi. Sıkı para politikası tutumunu sürdüreceklerini kaydeden Karahan, ekonomide büyümenin devam ederken aynı zamanda sektörel dönüşümün de görüldüğünü belirtti ve fiyat istikrarının kalıcı bir refah artışını doğuracağına dikkat çekti.

KİRA ENFLASYONUNDA BEKLEYİŞ

Karahan, enflasyonda Mayıs 2024’ten itibaren genel bir düşüş görüldüğünü ifade ederek, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini aktardı. “Kira enflasyonundaki gerilemenin devam etmesi beklenmektedir.” diyen Karahan, özel okul ücretlerindeki düzenlemelerin eğitimde dezenflasyona olumlu katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi. Göstergelerin ana eğilimde yavaşlamaya işaret ettiğini belirten Karahan, maliyet artışlarının gerilediğini ve hem tüketici hem de firmaların enflasyon beklentilerinin azalma eğiliminde olduğunu vurguladı.

AVRUPA PAZARINDAKİ GELİŞMELER

İhracatın arttığını ve ithalatın azaldığını açıklayan Karahan, ihracatın belirleyicisinde dış talep gelişmelerinin etkili olduğunu anlattı. Avrupa Birliği talebindeki artışın Türkiye’nin ihracatına olumlu yansıyacağını kaydeden Karahan, küresel ticaretin kademeli olarak toparlanmasına rağmen genel olarak zayıf seyrettiğini ifade etti. Maliyetler euro cinsinden gerilerken, “Avrupa’da pazar payımız artarken, küresel ihracattaki pazar payı korunmuştur.” dedi. Karahan, maliyet gelişmelerinin sektör bazında değiştiğini ve ihracat kompozisyonunda değişim görüldüğünü belirtti.

DEZENFLASYON SÜRECİ VE PARA POLİTİKASI

TCMB Başkanı Karahan, iş gücü verimliliğinin arttığını ve fiyat istikrarının yatırım ile üretim ortamını iyileştirdiğini dile getirdi. Yaptığı değerlendirmede, “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.” ifadelerini kullandı. Para Politikası Kurulu’nun (PPK), politika faizine dair adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimleri ve beklentileri göz önünde bulundurarak belirleyeceğini aktarırken, “Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir.” dedi. Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir şekilde ayrışması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti.