TCMB’den Ocak Ayında Faiz Kararı Bekleniyor

tcmb-den-ocak-ayinda-faiz-karari-bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının akabinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı yılın ilk faiz kararı büyük bir merakla bekleniyor.

FAİZ YÜZDE 42,5’E DÜŞMÜŞTÜR

Temmuz 2025’ten itibaren 650 baz puanlık bir indirim gerçekleştiren Merkez Bankası, politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çekti.

OCAK AYINDA TOPLANTI GERÇEKLEŞECEK

Enflasyon verilerinin kendini göstermesinin ardından, TCMB’nin ocak ayında düzenleyeceği yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilgi arttı. 2026 yılı için ilk PPK toplantısı 22 Ocak tarihinde yapılacakken, Mayıs ve Kasım ayları dışındaki dönemlerde toplamda 8 kez toplanması planlandı.

100-150 BAZ PUANLIK BİR İNDİRİM ÖNGÖRÜLÜYOR

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, Hollanda merkezli ING isimli bankanın öngörülerine göre TCMB, 150 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirebilir. Ancak banka, süregelen enflasyon risklerini göz önünde bulundurarak daha ihtiyatlı bir karar alarak 100 baz puan ile sınırlı bir indirim yapması ihtimalini de değerlendiriyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türk Lirası’nda kademeli olarak reel değer artışının devam edeceği öngörülüyor. ING, asgari ücret artışının enflasyona etkisinin 2,2 ile 3,2 puan arasında olabileceğini belirterek, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarının yüzde 22 civarında seyredeceğini vurguluyor.

