TCMB Faiz Kararını Bugün Açıklıyor: Beklentiler Ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu, 2026 yılının ilk toplantısını Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yönetiminde bugün gerçekleştirecek. Kurul, Aralık 2025 tarihindeki son toplantısında politika faizini yüzde 38 seviyesine indirmişti.

BEKLENTİ FAİZİN YÜZDE 36,50’YE DÜŞMESİ

2026 yılı içerisinde 8 toplantı planlayan Merkez Bankası, mevcut anketlere göre bu toplantıda 150 baz puan indirerek faizi yüzde 38’den yüzde 36,5’e çekmesini bekliyor. Karar, bugün saat 14.00’de açıklanacak. Ekonomistlerden oluşan 42 kişi, bu karar doğrultusunda 150 baz puan indirim bekliyor. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu (42 kişi) faizin 150 baz puan indirileceğini belirtirken, 3’ü 100 baz puan ve bir kişi ise 200 baz puan indirileceği tahmininde bulundu. Medyan beklentilere göre politika faizi, 150 baz puan ile yüzde 36,5 düzeyine çekiliyor. Ankete katılanların beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında değişim gösteriyor.

YIL SONU POLİTİKA FAİZİ TAHMİNLERİ

Yıl sonu itibarıyla politika faizi beklentisinin medyanı ise yüzde 28 olarak kaydedildi. Ekonomistler, ocak ayındaki netleşen ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentilerine olan olası etkilerini Merkez Bankası’nın yakından izlediğini vurguluyor.

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK Mİ?

Bankanın, 2026 yılı için hedeflenen dezenflasyon patikasını koruma amacıyla “sıkı para politikası” duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasa aktörlerinin üzerinde yoğunlaştığı bir konu haline geldi.

PİYASALARDA KARAR METNİ BEKLENTİSİ

Faiz kararını yanı sıra karar metninde yer alacak yönlendirmeler de yatırımcılar için kritik öneme sahip. Likidite yönetimi, iç talepteki dengelenme ve hizmet enflasyonundaki katılık konuları, yılın geri kalanına dair para politikası projeksiyonları için ipucu sağlayabilir.

KÜRESEL PİYASALARIN TAKİBİ

Merkez Bankası’nın kararından önce, global merkez bankalarının, özellikle ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın eylemleri, Türkiye’ye sermaye akışları ve döviz kuru stabilitesi açısından takip edilmeye devam ediyor.

KARARLARIN GEÇMİŞİ VE İLERİYE DÖNÜK PLANLAR

Önümüzdeki toplantılar ve geçmiş yıllardaki faiz kararları şu şekilde sıralandı: 23 Ocak 2025 tarihinde politika faizi yüzde 45’e indirilmiş, 6 Mart 2025’te yüzde 42,5’a çekilmiş, 20 Mart 2025’te sabit tutulmuş, ardından 17 Nisan 2025’te 300 baz puan artışla yüzde 46’ya çıkarılmıştır. 2025 boyunca birçok indirim ve sabit tutma kararları alınmış, en son 11 Aralık 2025’te faizler yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirilmiştir.