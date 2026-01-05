TCMB’nin Ocak Ayı Faiz Kararı Beklentileri Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında kalması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın ilk faiz politikasına yönelik beklentileri artırdı.

FAİZDE DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞİYOR

Merkez Bankası, Temmuz 2025 itibarıyla 650 baz puanlık bir indirim uygulayarak politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çekti.

OCAK AYINDA İLK TOPLANTI BEKLENİYOR

Açıklanan enflasyon verilerinin ardından gözler, Merkez Bankası’nın ocak ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı. 2026’nın ilk PPK toplantısı 22 Ocak tarihinde yapılacak. Bu yıl PPK, mayıs ve kasım ayları hariç 8 kez toplanacak.

İNDİRİM BEKLENTİLERİ ARTMIŞ DURUMDA

Enflasyon verilerinin ardından Hollanda merkezli bankacılık kurumlarından ING, TCMB’nin 150 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini belirtirken, “Ancak, bankanın süregelen enflasyon risklerini de göz önünde bulundurarak 100 baz puanla daha ihtiyatlı bir faiz indirimi kararı alması da mümkün.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ENFLASYON RİSKİNE YAKINDAN GÖZ ATIYORLAR

ING, Türk Lirası’ndaki kademeli reel değer artışının devam edeceğini öngörüyor. Asgari ücret artışının enflasyona etkisinin 2,2 ila 3,2 puan arasında olacağını belirten ING, yıllık TÜFE’nin yüzde 22 civarında olacağını ifade ediyor.