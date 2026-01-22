TCMB Rezervleri Tarihi Zirveye Ulaşarak 200 Milyar Doları Aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri tarihi bir artış göstererek 200 milyar doları geçmeyi başardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın rezerv durumu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Şimşek, “Rezervlerimiz tarihi zirvesinde. Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı” dedi. Ayrıca, swap hariç net rezervlerdeki artışın da 139,3 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Bakan, uluslararası standartlara uygun şekilde rezerv yeterliliğinin sağlandığını belirterek, “Aynı zamanda, önemli bir koşullu yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki KKM’den çıkış sürecini de başarıyla tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

DÖVİZ POZİSYONUNDA İYİLEŞME

Bu gelişmeler doğrultusunda döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan bir iyileşme kaydedildi. Güçlü makro finansal istikrar, risk priminin azalmasına ve ekonominin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkılar sunuyor.