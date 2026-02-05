TCMB Toplam Rezervleri Yeni Rekora Ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı ve bu durum rekor serisini de üçüncü haftaya taşıdı. Banka, haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyurdu.

REZERVLERDE DÖVİZ AZALDI

30 Ocak itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, 1 milyar 797 milyon dolar azalarak 84 milyar 405 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ocak tarihinde 86 milyar 202 milyon dolar seviyesinde kaydedilmişti. Altın rezervleri ise bu dönemde 4 milyar 341 milyon dolar artarak 129 milyar 412 milyon dolardan 133 milyar 753 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER ÜÇ HAFTADIR REKOR KIRDI

Sonuç olarak, 30 Ocak haftasında Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolar artış göstererek 215 milyar 614 milyon dolardan 218 milyar 158 milyon dolara yükseldi. Toplam rezervlerin üst üste üçüncü haftada da rekor seviyeye ulaştığı gözlemlendi.