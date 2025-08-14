TCMB Yıllık Enflasyon Tahminini Açıkladı

ENFLASYON RAPORU VE EKONOMİK GÖRÜNÜM

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirdiği “Enflasyon Raporu 2025-III Bilgilendirme Toplantısı” sırasında güncel ekonomik durumu değerlendirdi. Karahan, “Jeopolitik riskler küresel ekonomi üzerinde etkili olmaya devam ediyor” diyerek belirsizliğin son dönemde azalmasına rağmen, büyüme beklentilerinin hala ocak ayındaki değerlerin altında kaldığını belirtti. Enerji emtia fiyatlarının jeopolitik koşullara bağlı olarak artığını ifade eden Karahan, endüstriyel metal fiyatlarındaki artışın gümrük tarifelerinin etkisiyle gerçekleştiğini söyledi.

TALİP KOMPOZİSYONU VE SANAYİ ÜRETİMİ

Sıkı para politikası sayesinde talep kompozisyonunun daha dengeli hale geldiğini belirten Karahan, özel tüketimin büyümeye katkısının belirgin şekilde azaldığını vurguladı. Talep kompozisyonundaki normalleşmenin çeyreklik bazda incelendiğinde görülmekte olduğunu kaydetti. Anket bazlı göstergelerin sanayide zayıf bir durumu işaret ettiğini ve sanayi üretiminin çeyreklik bazda sınırlı bir düşüş yaşadığını ifade etti. İkinci çeyrek boyunca üretim göstergelerinin genel olarak ılımlı bir seyir izlediği gözlemlendi.

Manşet işsizlik oranının ikinci çeyrekte aşırı artış göstermediğini ve hala geçmiş dönem ortalamalarının altında bulunduğunu belirten Karahan, yurt içi satışların sürdüğünü dile getirdi. Altın hariç perakende satışların ılımlı seyrine devam ettiğini belirtti. Kartla yapılan harcamaların da tüketimdeki ivme kaybını gösterdiğini ekledi. Talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin öngörülen şekilde arttığını kaydetti ve dış ticaret dengesinde bir iyileşme yaşandığını ifade etti.

ENFLASYON VE KİRA DURUMU

Tüketici enflasyonunun yüzde 33,5’e gerileyerek 42 puanlık önemli bir düşüş kaydettiğini vurgulayan Karahan, “Enflasyon son 3 ayda üst üste piyasa beklentilerinden düşük gerçekleşti” dedi. Ağustos ayı öncü verilerinin ana eğilimde kademeli bir yavaşlamaya işaret ettiğini belirten Karahan, gıda fiyatlarındaki iklim koşullarının etkilerinin de hissedildiğini ifade etti. Kira enflasyonunun öngörülenden daha dayanıklı bir seyir izlediğini belirtirken, “Son gelişmelerde kira enflasyonu yüzde 4 olarak yatay bir seyir izliyor” dedi.

GELECEK ENFLASYON TAHMİNLERİ

Sıkı para politikasının sürdürüleceğini ve sonuçlarının kademeli olarak alınmaya devam edeceğini belirten Karahan, politika faizinin yüzde 43 düzeyine çekildiğini duyurdu. Türkiye’ye yönelik sermaye girişlerinin Mayıs itibarıyla tekrar başladığını ifade eden Karahan, “Enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 25-29 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi. Aynı zamanda sonraki yıllar için enflasyon hedeflerini de %16 ve %9 olarak belirlediklerini açıkladı.