Tedesco Açıklamalarda Bulundu: Derbiye Odaklandık

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, takımının kolay bir şekilde yenilgi almadığını ifade etti.

Chobani Stadı’nda gerçekleşen karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, soruları yanıtlayan Tedesco, ilk olarak 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine değindi. Ferencvaros maçının bitiminden bir saat sonra derbiye yoğunlaştığını belirten İtalyan teknik adam, “Derbinin Fenerbahçe için, Fenerbahçe ailesi için, taraftarlarımız için ne denli önemli olduğunu biliyorum. Bir sonraki maça kadar 2-3 günümüz var. Derbi söz konusu olunca hazırlanmak için bunun bir farkı yok çünkü bu tür maçlarda bahaneye yer yok. O maçta da çok iştahlı, hazır ve taze olacağız” dedi.

GENÇ YETENEK YİĞİT EFE DEMİR’LE GURUR DUYUYOR

Savunmada ilk 11’de yer verdiği Yiğit Efe Demir hakkında oldukça mutlu olduğunu vurgulayan Tedesco, “Sezon boyunca sıfır dakika oynamak, böyle bir rakibe karşı mücadele etmek hiç de kolay değil. Kendisiyle gurur duyuyorum. Takımla birlikte normalden daha fazla gurur duyuyorum. Zor bir rakibe karşı, eksiklerimizle oynamak durumunda kaldık. Yiğit Efe 90 dakikayı tamamlayamadı. Maça dahil olan oyuncular özgüvenle oyuna girdi. Galibiyete de oldukça yakındık. Takımımın sergilediği performanstan son derece mutluyum” şeklinde konuştu.

