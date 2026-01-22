Tedesco: Aston Villa Karşısında Olumlu Performans Gördük

FENERBAHÇE ASTON VİLLA’YA MAĞLUP OLDU

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İngiliz temsilcisi Aston Villa’ya 1-0’lık skorla yenildi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe’nin puan durumu 11 olarak kalırken, Aston Villa puanını 18’e çıkardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonrasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“SAVAŞTIK AMA İYİ OYUN SERGİLEDİK”

Tedesco, maç sonrası değerlendirmesine şu sözlerle başladı: “Takım savaştı ama sadece savaşmadı, iyi de bir oyun sergiledi. Premier Lig üçüncüsüne karşı topu tutabildik. İkinci yarı sonlarında kontrataklara izin verdik. Cesur ve açık oynayınca böyle bir rakibe, böyle tehlikeler oluyor. Gol atamadığımız için, sonuç için üzgünüz. İki gün sonra yine önemli bir maçımız var. Onlar dinlenmiş olacaklar. Kafamızı kaldırıp o maça bakmalıyız.”

“POZİSYONA GİREBİLDİK AMA…”

Tedesco, açıklamalarına devam ederek, “Bugün aslında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İlk yarıda topa dokunamadılar. 8 maçlarını izledim, United, Tottenham, City, Chelsea maçlarını izledim. Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi. Günün sonunda sonuç önemli ama benim için başka önemli şeyler de var.” ifadesine yer verdi.

“MAKSİMUM OYNAMA SÜREMİZ SINIRLIYDI”

Ayrıca Domenico Tedesco, “Talisca için başka ihtimalimiz yok. Bugün maksimum oynama süresi 35-40 dakikaydı. Biz de öyle yaptık.” sözleriyle Talisca’nın durumuna ve oyundaki süre kısıtlamalarına dikkat çekti.