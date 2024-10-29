Tefeci Kabusu: 100 Bin TL Borç 20 Milyon TL’ye Çıktı

İŞLERİN KÖTÜ GİTMESİ VE BORÇLANMA SÜRECİ

Ticaretle uğraşan M.K., işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bir tefeciden 100 bin TL borç aldı. Başlangıçta 100 bin TL olan borcu, imzaladığı senedin gününü geçirdiği için 4 katına çıktı ve 2 yıl içinde bu borç yaklaşık 20 milyon TL’ye ulaştı. Borcunu ödeyemeyen M.K., bu durumu çözmek amacıyla başka bir tefeciden yeni bir borç aldı. Ancak, süreç tekrar aynı şekilde ilerleyerek M.K. iki evini de kaybetti. M.K., yaşadığı bu zor süreç üzerine 6 tefeci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TAMAMEN YENİ BİR YOL SEÇİMİ

Karaman’da yaşayan 42 yaşındaki M.K., borçlarını ödeyememesi sonucu başından geçenleri detaylı bir şekilde aktardı. M.K.’nın ifadesine göre, 2022’de bazı ödemelerde zorlanmaya başladı. Ocak ayında arkadaşı Veli Ü. ile iletişime geçerek 100 bin TL borç talep etti. Veli, kısa bir süre sonra parayı M.K.’ya ulaştırdı ve karşılığında 160 bin TL bedelli bir senet istedi. M.K., ödemeler geçikmeye başlayınca, Veli borcu artırarak yeni senetler almaya devam etti. Sonuç olarak, toplamda yaklaşık 15 milyon TL’lik senet verildi.

TEHDİTLER VE İKİNCİ BORÇ

Veli Ü. cezaevine girdiğinde M.K., yeni tefecilerle iletişime geçmeye karar verdi. 2022 Ekim ayında “Arap Ramazan” olarak bilinen Ramazan A. ve oğlu Ahmet A. ile borç konusunda görüştü. Onlardan toplamda 7 milyon TL borç aldı. M.K., borcun bir kısmını ödeyince, bir çeke karşılık 4 milyon 500 bin TL değerinde bir çek daha verdi. Ancak bu tefeciler, M.K.’dan aile korkusuyla evlerini devretmesini istedi.

KORKU VE ÇARE ARAYIŞI

M.K. şiddetli tehditlerin sürmesi sonucunda başka bir tefeciden, Mustafa Ç.’den 4 milyon 830 bin TL borç almak zorunda kaldı. M.K., bu borç karşılığında 7 milyon 400 bin TL’lik bir çek verdi. Tehditlerden dolayı M.K., 12 Haziran 2024 tarihinde Karaman’ı terk etmek zorunda kaldı. Veli Ü.’nün çalışanı Aytekin K., sürekli olarak M.K.’nın ailesine M.K.’nın nerede olduğunu sormaya başladı. M.K., kendisini tehdit eden tefecilerden şikayetçi olduğunu belirtti.