Teğmen Ebru Eroğlu’nun İhraç Kararı Mahkemece Onandı

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninde, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak kılıç çatan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararının iptali talebiyle açmış olduğu dava sonuçlandı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Eroğlu’nun TSK’dan ayrılma kararının iptali yönündeki isteğini kabul etmedi.

EYLEM TSK’NIN İTİBARINA ZARAR VERİYOR

İdare Mahkemesi’nin gerekçeli kararı ilgili taraflara iletildi. Mahkemenin kararında, söz konusu eylemin ulaştığı seviyenin ve yarattığı olumsuz etkilerin dikkate alındığı belirtildi. TSK’nın itibarına zarar verecek bir ağırlığa sahip olduğu ifade edildi.

PLANLI BİR EYLEMDE BULUNULDU

Kararda ayrıca, eylemin kamuoyunda askerlik yemininin terk edildiği yönünde bir algı oluşturduğu ve bunun TSK’ya olan güveni zedeleyici bir nitelik taşıdığı kaydedildi. Mahkeme, andın okunmasına dair mevzuatta kaldırılmış bir planlamanın önceden yapıldığı sonucuna da ulaştı.

DAVA KARARLA REDDEDİLDİ

Bu gerekçeler doğrultusunda Mahkeme, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan ihraç kararında hukuka aykırılık bulmadığına karar vererek, davayı reddetti.

TEĞMEN EROĞLU’NUN SAVUNMASI DUYURULDU

Gazeteci Müyesser Yıldız, 5 Mart tarihinde gerçekleşen duruşmada Teğmen Ebru Eroğlu’nun yaptığı savunmayı paylaştı. Eroğlu, teğmenlere ve ailelerine yönelik hakaretler karşısında TSK tarafından yalnız bırakıldığını dile getirerek, “Kırgınlığımız baki kalacaktır” dedi.

Savunmasına devam eden Eroğlu, şu ifadeleri kullandı: “TSK’da erinden orgeneraline kadar herkes bu yemini etti. Biz TSK’dan uzaklaştırılabiliriz. Üniformamıza, kılıcımıza, kimliğimize el koyabilirler. Ancak kütüğe çatığım plaket orada duruyor. Üniformamız ruhumuza mozaik gibi işli. Kılıcımız kınında, Türk düşmanlarına karşı çekileceği günü beklemekte. Orduevine girişimiz yasak olsa da Türk Milleti bize gönül kapılarını açmış, sofrasında bir tabak yemek, altımıza bir döşek vermek istemiştir. Bizim için önemli olan budur. Son sözü her zaman Türk Milleti söyler. Ben de Türk Milleti’nin bir ferdi olarak diyorum ki; yaşa, var ol Harbiye, yıkılmaz satvetinle…”