Gündem

Tehlikeli Akım, Çocukları Riskeye Atıyor

tehlikeli-akim-cocuklari-riskeye-atiyor

TEHLİKELİ BOĞAZ SIKMA OYUNU YAYILIYOR

Sosyal medya üzerinde ortaya çıkan tehlikeli bir akım, çocuklar arasında hızla dolaşım sağlamaya başladı. “Boğaz sıkma oyunu” adı verilen bu akım, arkadaş gruplarında yayılınca çocukların yaşamlarını riske atıyor. Bu sözde oyunda çocuklar, birbirlerinin boğazlarına baskı yaparak bayılma aşamasına kadar ilerliyor.

BİLDİRİLEN TEHLİKELER

Uzmanlar ebeveynleri bu konuda uyarıyor. Kalpten çıkan aort damarının beyni beslediğini belirtip, bu damarın boyunun her iki yanındaki konumuna dikkat çekiyorlar. Çocuklar, özellikle bu damarın çıkış noktalarına baskı yaparak beyne giden kan akışını azalttıklarını ifade ediyor.

DURAĞAN KAN DOLAŞIMI VE TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜ

Bu durumun yarattığı tehlike, yalnızca kan akışının azalmasından ibaret değil. Bu bölgelere uygulanan baskı, kalp atışını yavaşlatıyor, damarları genişletiyor ve tansiyonu düşürüyor. Uzmanlar, bu tür davranışların kalıcı hasarlar bırakabileceğine dikkat çekiyor. Aileler ve okullar bu tür davranışların önlenmesinde önemli bir rol üstleniyor. Uzmanlar, çocukların sosyal medya kaynaklı tehlikeli akımlara karşı korunması gerektiğini vurguluyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyede

Kırmızı et fiyatları, çeşitli faktörlerin etkisiyle artmaya devam ediyor. Piyasalardaki dalgalanmalar tüketici üzerindeki baskıyı artırıyor.
Gündem

Kabine, Ahlat’ta toplanacak

Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı, yarın Bitlis'te düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl olduğu gibi Ahlat'ta bir araya gelecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.