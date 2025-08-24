Tehlikeli Sosyal Medya Akımı Yayılıyor! Dikkat! Ölüme Götürebilir

TEHLİKELİ OYUNUN YAYILIMI

Sosyal medya platformlarında ortaya çıkan ve hızla yayılan tehlikeli bir akım çocuklar arasında etkisini gösteriyor. “Boğaz sıkma oyunu” adı verilen bu akım, çocukların hayatlarını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Çocuklar, arkadaş gruplarında oynadıkları bu oyunda birbirlerinin boğazına baskı yaparak bayılma noktasına kadar götürüyor.

UZMANLARIN UYARISI

Uzmanlar ebeveynleri bu konuda uyarıyor. Aort damarının kalpten çıkıp beyni beslemek üzere uzandığını belirten uzmanlar, bu damarın her iki yanında kritik bölgelerin bulunduğunu ifade ediyor. Çocuklar, bu bölgelere baskı yaparak beyne giden kan akışını azaltıyor. Bu durum, yüksek risk taşıyor.

FİZYOLOJİK ETKİLER

Boğaz bölgesine uygulanan baskı, sadece kan akışını azaltmakla kalmıyor. Bu baskı sonucu kalp atışı yavaşlıyor, damarlar genişliyor ve tansiyon düşüyor. Uzmanlar, bu gibi eylemlerin kalıcı hasar bırakma olasılığına dikkat çekiyor. Aileler ve okulların bu tür davranışların önlenmesinde büyük bir sorumluluk taşıdığı ve çocukların sosyal medya kaynaklı tehlikeli akımlardan korunmasının gerektiği vurgulanıyor.