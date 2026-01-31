Tekel Bayisinde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü 1 Yaralı

Olay, ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi’nde yer alan bir tekel bayisinde gerçekleşti. İddiaya göre, tekel bayisine giren Ş.K. ve F.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle işletme sahibi M.Ö. ve yanında bulunan Mustafa Çomak ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa zamanda bıçaklı bir kavgaya dönüşerek, M.Ö. ve Mustafa Çomak’ın bıçaklanmasıyla sonuçlandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Çevredekilerin olayı duyması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bu esnada, F.Y. ve Ş.K. olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, M.Ö. ve Mustafa Çomak’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mustafa Çomak hayatını kaybederken, ağır yaralı olan M.Ö. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

POLİS KAÇAN SALDIRGANLARI ARIYOR

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Ayrıca, Ş.K.’nin kargaşa esnasında yaralandığı bilgisi de öğrenildi.