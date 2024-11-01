“Tekirdağ’da 9 Aylık Bebeğe İstismar”

CİNSEL İSTİSMAR HABERLERİ ARTIYOR

Türkiye, cinsel istismar nedeniyle hayatını kaybeden Sıla bebeğe ağlarken, maalesef bir başka istismar olayı daha gündeme geldi. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık bir erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiaları üzerine, bebeğin anne ve babası gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ İHBAR EDİLDİ

Veliköy Mahallesi’nde, anne F.G’nin yaşadığı G.Ş ile birlikte 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu anların video kaydını paylaşması sonrasında, durumu fark eden bir kişi güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konu üzerinde bir soruşturma başlattı.

TUTUKLAMALAR VE DEVLET KORUMASI

Soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri F.G’yi Amasya’da, G.Ş’yi ise İstanbul’da gözaltına aldı. Ardından Çerkezköy’e getirilen zanlılar, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, hakimin karşısına çıkarılarak tutuklandı. Bebeğin ise devlet korumasına alındığı bildirildi.