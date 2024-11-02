“Tekirdağ’da Cinsel İstismar Şüphelileri Tutuklandı”

Olay, Veliköy Mahallesi’nde meydana geldi. Anne F.G.’nin, birlikte yaşadığı G.Ş.’nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu anların video kaydını paylaşmasının ardından bir kişi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇİYOR

Bu ihbar üzerine, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatma kararı aldı. Soruşturma çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne F.G.’yi Amasya’da, baba G.Ş.’yi ise İstanbul’da yakalayarak gözaltına aldı.

Çerkezköy’e getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim önüne çıkan anne ve baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ise devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

SILA BEBEK KİMLERİ YERİNDEN EDİYOR?

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y., 8 Eylül’de kızı S.Y’nin “uyanmadığını” fark ederek Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan muayene sonrasında bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ve durum polise bildirildi. S.Y., beyninden ameliyat edildikten sonra entübe halde yoğun bakıma alındı.

Soruşturma sürecinde anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı; yapılan sorgulamanın ardından tutuklandılar. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y., devlet koruması altına alındı. Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp sebebiyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavi gören 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etti. Sıla bebek, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde bir aydır tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.