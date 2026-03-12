Tekirdağ’da Kamyonun Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çöp toplarken kamyonun altında kalan Hacer Cidem (59), olay yerinde yaşamını yitirdi.

TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, İlyas Mahallesi Hasan Yılmaz Kurt Caddesi üzerinde gerçekleşti ve Hacer Cidem’in çöp topladığı esnada, seyir halindeki S.K. yönetimindeki 59 HB 169 plakalı kamyonun altında kaldığı belirlendi. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu bildirerek sağlık ve polis ekiplerini hızla olay yerine yönlendirdi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, Cidem’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

POLİS İNCELEMELERE BAŞLADI

Polis ekipleri olay sonrası çevrede güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı da olay yerinde incelemeler başlattı. Yapılan incelemelerin ardından Hacer Cidem’in cenazesi otopsi işlemleri için Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

