Tekirdağ’da Yangında Arı Kovanları Zarar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDEKİ DURUM

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi civarında saat 14.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Bölgedeki güçlü rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinden çıktığı öne sürülen kıvılcımlar anızı tutuşturdu ve yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE ZARAR

Yangın haberini alan itfaiye ekipleri hemen bölgeye ulaştı. Alevlerin etkilediği bölgedeki yaklaşık 150 arı kovanı hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

ARICILIK İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Yangın sonucunda arıcılık yapan Gülcan Alp Yıldırım ve eşi Kaan Yıldırım’ın yaklaşık 150 arı kovanı kullanılamaz hale geldi. Gülcan Alp Yıldırım, “Bir anda oldu. Rüzgarın da şiddetiyle alevler çok hızlı yayıldı. İtfaiye çok çabuk geldi ama rüzgar çok şiddetliydi. Evden gördüm, hemen geldim. Fakat kovanlarım tutuşmuştu. Sigorta yaptırmıştık, umarım zararımızın büyük kısmını alırız. Çok üzgünüz.” şeklinde konuştu. Kaan Yıldırım ise, “Yaklaşık 120-150 kovanımızın yandığını düşünüyoruz. Yanan kovanların bir kısmında arı da vardı ve canlı kaybımız da oldu.” ifadelerini kullandı. Yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.