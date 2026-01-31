Tekirdağ Heyelanı İle Ulaşım Sorunları Yaşanıyor

Tekirdağ’ın doğal güzellikleriyle ünlü olan Şarköy ilçesinde, meşhur rotasında meydana gelen heyelan, ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasında yaşanan toprak kayması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı.

3 HAFTA BOYUNCA KAPALI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bu alanda sürdürülen heyelan önleme çalışmalarının yolun yaklaşık 3 hafta boyunca kapalı kalmasına yol açacağını duyurdu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, etkilenen alanda müdahalelerde bulunarak, sürücülerin mağdur olmamaları için uyarı levhaları yerleştirdi ve trafiği alternatif güzergahlara yönlendirdi.

ALTERNATİF YOLLAR ÖNERİLİYOR

Özellikle motosiklet tutkunları ve doğaya meraklıların tercih ettiği Barbaros, Kumbağ ve Uçmakdere güzergahı, sunduğu muhteşem manzaralar, yöresel kahvaltı mekanları ve dinlenme alanları ile bahar ve yaz dönemlerinde yoğun ilgi görmekte. Yetkililer, güvenli sürüşün sağlanması ve çalışmaların kesintiye uğramaması için vatandaşların belirlenen alternatif yolları tercih etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

