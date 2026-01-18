Tekke Maç Sonrası İfadelerinde Transfer Sürecine Değindi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de ikinci devrenin ilk karşılaşmasında Kocaelispor’a konuk oldu. Maçın ardından beIN SPORTS’a konuşan teknik direktör Fatih Tekke, bazı değerlendirmelerde bulundu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, “Ernest Muçi’nin istek ve arzusu çok iyi ama istediğimiz seviyede değil; bunu kendisine de söyledim. Savunma anlamında iyi işler yapmamız lazım. Allah’a şükür 3 puanı aldık, yoksa başka şeyler konuşulurdu. Bizim camiayı biliyorsunuz. Cuma günü yine zor bir maçımız var.” dedi.

GALİBİYET TARAFTARA ARMAĞAN

Basın toplantısında galibiyeti, soğuk havaya rağmen stadyumu dolduran taraftarlara hediye ettiğini belirten Tekke, maçın ilk yarısının daha olumlu geçtiğini, ikinci yarının ise ikili mücadelelere sahne olduğunu ifade etti. Kocaeli’nin Türkiye’nin en zor deplasmanlarından biri olduğunu vurgulayan Tekke, “Hiç beklemediğimiz bir anda açıkçası Allah’ın lütfu Muçi’nin attığı şutla 2-1 galip bitirdik. Maç berabere daha çok kokan, hatta bazı anlarda belki Kocaeli’nin lehine kokar gibi oldu. Bu da olabilirdi. Bizim oyunu kontrolde tutabilmemiz için basit top kayıplarının olmaması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin oyundaki eksiklikler ve yabancı oyuncularla ilgili soru sorması üzerine Tekke, gün içerisinde rakibi şaşırtan bir dizilimle sahaya çıktıklarını kaydetti. Oynadıkları taktiğin oyuncuların kafalarına yerleştiğini söyleyen Tekke, bunların tekrar ve pratik gerektirdiğini vurguladı. Oyuncularına mücadelelerinden dolayı teşekkür eden Tekke, “Oyuncularımı tebrik ederim ama oyun olarak beklediğim seviyenin çok altındayız. Bizim kalitemizdeki takımların basit top kayıplarının olmaması lazım.” dedi.

Tekke, Trabzonspor’un ihtiyaç duyduğu mevkilerin farkında olduklarını belirtti ve transfer süreci hakkında bilgi verdi. “Başkanımızla her gün hem konuşuyoruz. Başkanım ‘Bu çok iyi.’ ‘Hocam evet çok iyi.’ Başkanım ne kadar? ‘Yıllık 5 milyon avro istiyor.’ Dolayısıyla özellikle devre arasında bu çok daha zor ama herkes elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Bugün Trabzonspor’a geldiğimiz günden bugüne baktığınızda, aldığımız tüm risklere göre baktığınızda, içeride genç oyuncuların sayısı, piyasa değeri 100 milyonu belki de aşmıştır.” ifadelerini kullandı.