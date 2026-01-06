Tekmen Mahallesinde Elektrikli Sobadan Yangın Çıktı

Olay, Tekmen Mahallesi Kapız Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında saat 20.15 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.B. adlı şahsın eşi ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı dairede, elektrikli sobanın sebep olduğu bir yangın meydana geldi. Alevler kısa süre içinde evin iki odasına yayıldı. Yangın sırasında aile, son anda 3 çocuğunu daireden tahliye etmeyi başardı. Gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürmeyi başardı.