Teknik Direktör Fatih Tekke Açıklamalarda Bulundu: Mücadele Saygıyı Hak Ediyor

Teknik Direktör Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor’u 3-0’lık bir sonuçla geçerek önemli bir galibiyet elde eden Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke’nin basın toplantısında öne çıkan açıklamalarıyla dikkat çekti. Zorlu bir rakip karşısında alınan galibiyeti değerlendiren Tekke, “Üç gollü güzel bir galibiyet. Gol yemeden bitirebildiğimiz maçlardan biri. Zor bir deplasman, ligimizin zor deplasmanlarından birisi. Çok iyi bir kadroya karşı oynadık. Onlara da özellikle Avrupa maçlarında başarılar diliyorum. Avrupa maçlarında ülkemizi gayet iyi temsil ediyorlar. Allah yardımcıları olsun. Biz inandığımız gibi mücadelemize devam ediyoruz” diye belirtti.

Kulüp ortamının olumlu dinamiklerine dikkat çeken Tekke, “Bu oyuncularla beraber çok zor bir noktadan buraya geldik. Bunu da her defasında yenilemek durumundayım. Ben geldiğimde deplasman galibiyeti olmayan bir Trabzonspor’dan bahsediyoruz. Gençlerle beraber, bu çocukların mücadelesiyle beraber, hep beraber şu an geldiğimiz noktadayız ve bu çok iyi bir şey. Bu verilen mücadele bence saygıyı hak ediyor. Daha fazla desteği hak ediyor. Dolayısıyla bugün bizim için çok güzel bir gün” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya yönelik olarak Tekke, “Biz maç maç gidiyoruz. Evimizde oynayacağımız bir maç, kazanabileceğimiz bir maç. Biz o mücadeleyi sadece Fenerbahçe’ye değil, kimle oynarsak oynayalım göstermek durumundayız. İsteğimiz destek, tabii ki taraftar da tribünleri doldurmalıdır. Tabii burada benim asıl söyleyeceğim şey şu; bence hakem konuşsun, ben hakemden hiç memnun değildim. Hiç alakası yok değil mi? Bugün yendik aslında. Kenarda rahatsız olduğum şeyler oluyor. Rahatsız ediyor beni. Bunu yenerken de söylemem gerekli yani. Rahatsız ediyor beni, etmeyen var. Yenildiğinde de etmeyen var ama yendik, rahatsız ediyor. Hissediyorum, görüyorum, yaşıyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe maçı da normal maçlar gibi bizim için; kazandığımızda 3 puan alacağımız, kaybettiğimizde puan alamayacağımız ve beraberlikte de 1 puan alacağımız bir maç. İyi konsantre olup ve iyi analiz ederek isteğimizi, arzumuzu göstererek taraftarımızı yine güldürmeye çalışacağız. Başka ekstra bir motivasyonumuz olmayacak” şeklinde konuştu.