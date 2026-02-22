Telegram Üzerinden Uyuşturucu Ticaretine Dikkat Çekildi

Dijital mesajlaşma platformu Telegram üzerinde oluşturulan gruplarda, pek çok uyuşturucu satıcısının elindeki uyuşturucu maddeleri paylaşmaktan çekinmediği gözlemleniyor. Bu gruplarda, tabanca ve diğer silahların görüntüleriyle korku salmaya çalışıldığı da dikkat çekiyor. Bazı kullanıcılar ise burada uyuşturucu kullanma anlarını paylaşıyor.

PATATES HAT KULLANIMI

Polis tarafından yapılan araştırmalarda, dijital mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla uyuşturucu madde satan kişilerin, “patates hat” olarak adlandırılan ölmüş kişilerin üzerine kayıtlı hatları kullandığı tespit ediliyor. Bu kişiler, telefonlarından bazen yurtdışındaki operatörlere ait hatlar da çıkartabiliyor.

ŞİFRELİ MESAJLA UYUŞTURUCU SATIŞI

Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, “Chat imkanı veren, sesli veya görüntülü iletişim kurma imkanı veren çeşitli platformlarda konuşmaları da şifreleyerek işlemler yapabiliyorlar.” şeklinde bilgi verdi. Siber güvenlik uzmanları, uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkat çekiyor. Sansar, “Aileler gerekiyorsa çocuklarının bu platformlardaki yazışmaları kontrol etmeli ya da hangi programları indirdiklerine bakmalı.” uyarısında bulundu.

SANAL MEDYA İFADESİ

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu, ifadesinde, “Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar.” diyerek uyuşturucu ticaretinin geldiği noktayı net bir şekilde ortaya koydu. Hacıoğlu’nun ifadesinde, zehir tacirlerinin WhatsApp ve özellikle Telegram üzerinden sipariş alıp müşterileriyle iletişim kurduğu da anlaşıldı.