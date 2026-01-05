TEM Otoyolu’nda Otomobil Bariyerlere Çıktı

tem-otoyolu-nda-otomobil-bariyerlere-cikti

KAZA TEM OTOYOLU’NDA MEYDANA GELDİ

TEM Otoyolu’nda, Esenler yönünde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadıköy istikametine seyir halinde bulunan 34 JG 0801 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde ilerleyen 34 CJS 561 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

ÇARPMA SONUCU ARACINDAKİLER YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak, bariyerlerin üstüne çıkarak durabildi. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak gerekli tedavi işlemlerine alındı.

TRAFFİK, KAZA SONRASI DÜZENLENDİ

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerin ardından, kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı. Kazanın ardından bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesiyle birlikte tamamen normale döndü. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.