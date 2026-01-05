TEM Otoyolu’nda Otomobil Bariyerlere Çıktı

KAZA TEM OTOYOLU’NDA MEYDANA GELDİ

TEM Otoyolu’nda, Esenler yönünde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadıköy istikametine seyir halinde bulunan 34 JG 0801 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde ilerleyen 34 CJS 561 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

ÇARPMA SONUCU ARACINDAKİLER YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak, bariyerlerin üstüne çıkarak durabildi. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak gerekli tedavi işlemlerine alındı.

TRAFFİK, KAZA SONRASI DÜZENLENDİ

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerin ardından, kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı. Kazanın ardından bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesiyle birlikte tamamen normale döndü. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.