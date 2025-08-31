Temettü Dağıtımı Belli Oldu

HİSSE BAŞINA TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Yatırımcılara hisse başına brüt 3,4420289 TL ve net 2,9257245 TL temettü paylaşılacağı duyuruldu.

SON TARİH 1 EYLÜL

Temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü seans kapanışına kadar THYAO hisselerini portföylerinde bulundurmaları gerekiyor. Bu tarihten sonraki alınan hisseler temettü hakkı sağlamıyor. T+2 takas kuralı doğrultusunda, 2 Eylül’de hak kazanılan temettü ödemeleri 4 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcı hesaplarına yansıyacak.

TEMETTÜ VERİMİ ORANI

Şirket tarafından açıklanan verilere göre, ikinci taksit temettü verimi yaklaşık %1,85 olarak hesaplandı. Ancak kesin oran, 1 Eylül 2025 tarihindeki hisse kapanış fiyatına göre belirli olacak.