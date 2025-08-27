Temu’dan ürünlerde risk tespit edildi

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Temu’dan çeşitli ürün sipariş ederek laboratuvar testleri gerçekleştirdiklerini duyurdu. İçten, “İncelediğimiz ayakkabıların yüzde 50’sinde hem kanserojen kimyasallar hem de ağır metaller bulundu. Bu sonuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile paylaştık. Tüketici için ciddi riskleri vurguladık” şeklinde konuştu. İçten ayrıca, Bakan Bolat’ın yakın bir zamanda bir düzenleme yapılacağına dair bilgi verdiğini belirtip, “Tedbir çok yakında alınabilir” ifadesini kullandı.

ayakkabılarda kanserojen madde tespit edildi

İçten, Temu’dan temin edilen ürünlerin TAREKS benzeri güvenlik ve denetim sistemlerinden geçmediğini vurguladı. “Türkiye’de her platform satış yapabilir, buna karşı değiliz. Ancak eşit şartlarda rekabet etmek istiyoruz. 2024 verilerine göre Temu üzerinden toplam 8 milyon çift ayakkabı ülkeye giriş yaptı. Türkiye’nin toplam 72 milyon çiftlik ithalatında bu oranın yüzde 10’u aşıyor. Bu durum, 200 orta ölçekli ayakkabı üreticisinin kapanmasına yol açtı” dedi. Temu’nun yalnızca ayakkabı satışından Türkiye’ye yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir sağladığı da ifade edildi.

yabancı e-ticaret sitelerinin türkiye’ye etkisi

Sadece Temu değil, genel anlamda yabancı e-ticaret platformlarının Türkiye üzerindeki ekonomik etkisi de artış gösteriyor. Geçen yıl bu platformların cirosu 43 milyar lira olarak kaydedildi. 2025 yılındaysa bu rakamın 83 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) raporuna göre, bu yıl yabancı menşeli siteler Türkiye’de 500 milyar liralık bir katma değer kaybına sebep olabiliyor.