Temu’nun Türkiye Ofisine Rekabet Kurumu Baskını Gerçekleşti

Çin’in çevrim içi perakende platformu Temu’nun Türkiye şubesine Rekabet Kurumu tarafından baskın düzenlendi. Temu’ya ait bir sözcü, baskının sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildiğini onayladı. Temu Sözcüsü, “Türk yetkililerle tam iş birliği içinde olacağız” ifadelerini kullandı. Yapılan inceleme sırasında dizüstü bilgisayarlar ve bazı elektronik cihazların da alıkonulduğu belirtildi.

REKABET KURUMU’NDAN CEVAP BEKLENİYOR

Rekabet Kurumu, gelen yorum taleplerine hızlı bir yanıt vermedi. Temu, giyimden akıllı telefonlara kadar geniş bir ürün yelpazesini düşük fiyatlarla sunarak dünya genelinde faaliyet gösteriyor ve Çinli e-ticaret devine ait. Türkiye’nin bu hamlesi, Temu’nun Avrupa merkezi Dublin’deki ofisinin, Avrupa Birliği düzenleyicileri tarafından potansiyel haksız Çin devlet sübvansiyonlarına dair kaygılar nedeniyle daha önce denetimden geçmesinin ardından gerçekleşti.