Yurt dışından alışveriş yapanları etkileyen önemli bir gelişme meydana geldi. Son dönemlerde popülaritesi artan Çinli e-ticaret platformu Temu, Türkiye’de yeniden faaliyet göstermeye başladı. Geçtiğimiz Temmuz ayının sonlarına doğru 250 bin lira taahhüt edilen sermaye ile kurulan ve ödenmiş sermayesi 62 bin 500 lira olan Whaleco Turkey Teknoloji Anonim Şirketi, Temu’dan alınan ürünlerin ithalat işlemlerini gerçekleştirip, bu sayede vatandaşlara yurt dışından alışveriş imkanı sağlıyor.

ŞİRKETİN YETKİLİSİ ABD’DE İKAMET EDİYOR

İrlanda merkezli Whaleco Technology Limited tarafından Türkiye’de kurulan Whaleco Turkey Teknoloji A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi olan Çinli Qin Sun, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamını sürdürüyor.

SISTEM NASIL İŞLEYECEK?

Temu’nun hayata geçirdiği WhaleCo şirketi, resmi ithalatçı olarak aktif bir şekilde çalışacak. Alışveriş sırasında vergilerin ödenmesi gerekecek ve gümrük işlemleri de bu şirket tarafından organize edilecek. Böylelikle alışveriş yapanlar, gümrük müşaviri ile anlaşıp yüksek miktarlarda para ödemek yerine e-ticaret platformu üzerinden alışveriş yaparak ürünlerine ulaşacaklar. A kişisi Temu üzerinden bir sipariş oluşturduğunda, o ürüne ait vergiyi alışveriş sırasında ödüyor. Ürünler bireysel ithalat kategorisinde değil, WhaleCo aracılığıyla ticari ithalat çerçevesinde ülkeye gireceği için tüm süreci WhaleCo üstleniyor. Böylece alışveriş yapanların gümrük beyanı gibi belgelerle ilgilenmesi gerekmiyor.

ALIŞVERİŞE ALT SINIR KONULDU

Temu üzerinden gerçekleştirilecek alışverişler için bir alt sınır belirlendi ve bu sınır 580 lira olarak duyuruldu. 580 liranın altında olan siparişler ise işleme alınmayacak.

TÜRKİYE’DE BULUNMAYAN, ÜRETİMİ OLMAYAN BİRÇOK ÜRÜN VAR

Türkiye’de üretimi yapılmayan ve bulunmayan pek çok ürüne, Çin’den oldukça uygun fiyatlarla ulaşılabiliyor. Bu ürünlere erişim kısıtlandıktan sonra Temu’nun attığı WhaleCo adımının engellenip engellenmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Diğer Çinli e-ticaret sitelerinin de benzer yöntemleri kullanarak Türk vatandaşlarına satış yapması bekleniyor.