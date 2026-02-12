Temu Türkiye’de Yeniden Faaliyet Göstermeye Başladı

temu-turkiye-de-yeniden-faaliyet-gostermeye-basladi

Yurt dışından alışveriş yapanları etkileyen önemli bir gelişme meydana geldi. Son dönemlerde popülaritesi artan Çinli e-ticaret platformu Temu, Türkiye’de yeniden faaliyet göstermeye başladı. Geçtiğimiz Temmuz ayının sonlarına doğru 250 bin lira taahhüt edilen sermaye ile kurulan ve ödenmiş sermayesi 62 bin 500 lira olan Whaleco Turkey Teknoloji Anonim Şirketi, Temu’dan alınan ürünlerin ithalat işlemlerini gerçekleştirip, bu sayede vatandaşlara yurt dışından alışveriş imkanı sağlıyor.

ŞİRKETİN YETKİLİSİ ABD’DE İKAMET EDİYOR

İrlanda merkezli Whaleco Technology Limited tarafından Türkiye’de kurulan Whaleco Turkey Teknoloji A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi olan Çinli Qin Sun, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamını sürdürüyor.

SISTEM NASIL İŞLEYECEK?

Temu’nun hayata geçirdiği WhaleCo şirketi, resmi ithalatçı olarak aktif bir şekilde çalışacak. Alışveriş sırasında vergilerin ödenmesi gerekecek ve gümrük işlemleri de bu şirket tarafından organize edilecek. Böylelikle alışveriş yapanlar, gümrük müşaviri ile anlaşıp yüksek miktarlarda para ödemek yerine e-ticaret platformu üzerinden alışveriş yaparak ürünlerine ulaşacaklar. A kişisi Temu üzerinden bir sipariş oluşturduğunda, o ürüne ait vergiyi alışveriş sırasında ödüyor. Ürünler bireysel ithalat kategorisinde değil, WhaleCo aracılığıyla ticari ithalat çerçevesinde ülkeye gireceği için tüm süreci WhaleCo üstleniyor. Böylece alışveriş yapanların gümrük beyanı gibi belgelerle ilgilenmesi gerekmiyor.

ALIŞVERİŞE ALT SINIR KONULDU

Temu üzerinden gerçekleştirilecek alışverişler için bir alt sınır belirlendi ve bu sınır 580 lira olarak duyuruldu. 580 liranın altında olan siparişler ise işleme alınmayacak.

TÜRKİYE’DE BULUNMAYAN, ÜRETİMİ OLMAYAN BİRÇOK ÜRÜN VAR

Türkiye’de üretimi yapılmayan ve bulunmayan pek çok ürüne, Çin’den oldukça uygun fiyatlarla ulaşılabiliyor. Bu ürünlere erişim kısıtlandıktan sonra Temu’nun attığı WhaleCo adımının engellenip engellenmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Diğer Çinli e-ticaret sitelerinin de benzer yöntemleri kullanarak Türk vatandaşlarına satış yapması bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gazze’de Can Kaybı 72 Bin 49’a Ulaştı

Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail saldırıları sonrası Gazze'deki ölü sayısı, son olarak enkazdan çıkarılan 4 kişi ile birlikte 72.049'a yükseldi.
Gündem

Madagaskar’da Fırtına Felaketi Ağırlığını Hissettiriyor

Madagaskar'da etkili olan Gezani tropikal siklonu nedeniyle ölü sayısı 31'e, yaralı sayısı ise 36'ya ulaştı. Devastasyon sürüyor, yardım çalışmalarına hız verildi.
Gündem

Bitlis’te Kar Yağışı Nedeniyle 62 Köy Yolu Kapandı

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle hayat zorlaştı; merkezde kar kalınlığı 15 santimetre, yüksek bölgelerde ise 35 santimetreye çıktı ve 62 köy yolu kapandı.
Gündem

YÖK Diş Hekimliği Eğitiminde Yeni Dönem Başlatıyor

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile eşleşen yüksek lisans ve doktora programları sonlandırılacak. Uzmanlık dallarında değişiklik yaşanacak.
Gündem

MSB Haftalık Toplantısında Önemli Gelişmeler Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Endonezya'ya askeri gemi satışıyla ilgili kesin bir anlaşmanın mevcut olmadığını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.