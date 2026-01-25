Temu Türkiye Pazarında Yurt Dışı Satışları Durdurdu

Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye pazarında kayda değer bir değişiklik gerçekleştirdi. Şirket, Türkiye’den yapılan alımlarda yurt dışı kaynaklı ürün satışını tamamen durdurma kararı aldı. Bu kararın ardından uygulamaya Türkiye’den erişim sağlayan kullanıcılar, yalnızca yerel satıcıların sunduğu ürünleri görüntüleyebiliyor. Son dönemlerde yurt dışı alışverişe dair çıkarılan düzenlemelerin sıkılaşmasının, küresel e-ticaret platformlarını etkilediği düşünülürken Temu’nun bu adımının sektörde önemli bir kırılma olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

YASAL DÜZENLEME SONRASI ADIM GELDİ

Resmi Gazete’de ilan edilen kararname ile yurt dışından yapılan alışverişlerde uygulanan vergi muafiyeti kaldırıldı ve internet üzerinden yapılan gümrüksüz alışveriş fiilen sona erdi. Bu düzenleme, özellikle yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerinin Türkiye’deki operasyonlarını yeniden belirlemesine yol açtı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 21 Ocak’ta Rekabet Kurumu, Temu’nun Türkiye’deki ofisine yönelik bir inceleme gerçekleştirdi. Bu operasyonda, bazı dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

TEMU, ROTAYI YERLİ SATICILARA ÇEVİRDİ

Gelişmeler neticesinde Temu, Türkiye pazarındaki stratejisini değiştirerek yurt dışı satışlarını askıya alma kararı aldı. Bu durum, platform aracılığıyla Türkiye’ye doğrudan yurt dışından ürün gönderiminin son bulduğu anlamına geliyor. Kullanıcılar artık Temu uygulaması üzerinden yalnızca Türkiye merkezli satıcıların sunduğu ürünlere erişebiliyor. Böylece, yerli satıcıların platformda daha fazla görünürlük kazanacağı ve tüketici alışkanlıklarında da değişikliklere yol açabileceği yorumları yapılmaktadır.

YENİ SİSTEM SİNYALİ: AKILLI LİMİT

7 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan düzenlemeyle ilgili kamuoyunda yoğun tartışmalar yaşanırken, artan tepkiler sonrası hükümetin yeni bir model üzerinde çalıştığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, “Akıllı Limit” adı altında yeni bir sistemin gündeme geleceği ve yurt dışı alışverişe dair kuralların bu kapsamda yeniden şekillendirileceği bildiriliyor. Yeni düzenlemeye dair detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

30 EURO DÜZENLEMESİ

