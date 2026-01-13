Tepebaşı’nda Depoda Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın, Kumlubel Mahallesi Alptekin Sokak’ta bir depoda gerçekleşti. Olayla ilgili alınan bilgiler doğrultusunda, depoda bulunan ahşap malzemelerin henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldığı öğrenildi.

BÜYÜYEN ALEVLER MAHALLE SAKİNLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ve güvenlik güçlerine iletti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yangına müdahalede bulunan itfaiyeciler, hızlı bir şekilde hareket ederken, dumanların evleri sarması nedeniyle sokaktaki vatandaşlar evlerini terk etti.

ITFAİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

İtfaiye ekipleri, yangını kısa süre içinde kontrol altına almayı başardı. Yangın sonrası depoda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.