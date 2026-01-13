Tepebaşı’nda Depoda Yangın Kontrol Altına Alındı

tepebasi-nda-depoda-yangin-kontrol-altina-alindi

Yangın, Kumlubel Mahallesi Alptekin Sokak’ta bir depoda gerçekleşti. Olayla ilgili alınan bilgiler doğrultusunda, depoda bulunan ahşap malzemelerin henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldığı öğrenildi.

BÜYÜYEN ALEVLER MAHALLE SAKİNLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ve güvenlik güçlerine iletti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yangına müdahalede bulunan itfaiyeciler, hızlı bir şekilde hareket ederken, dumanların evleri sarması nedeniyle sokaktaki vatandaşlar evlerini terk etti.

ITFAİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

İtfaiye ekipleri, yangını kısa süre içinde kontrol altına almayı başardı. Yangın sonrası depoda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Nevşehir’de Genç Kadın Evinin İçinde Ölü Bulundu

Nevşehir'de bir genç kadının evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Akan Su Sorunu 201 Yıllık Camiyi Zor Durumda Bıraktı

Adana'daki 201 yıllık camide, sağanak sonrası tavan sızdırmaya başladı. İmam, suyun damladığı yerleri tahliye etmek için kova yerleştirdi.
Gündem

Fırtına Yelkenli Tekneyi Kontrolden Çıkardı

Bodrum'da etkili olan şiddetli rüzgar ve dalgalar deniz trafiğini olumsuz etkileyerek bir yelkenli teknenin karaya oturmasına sebep oldu.
Gündem

Batman’da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı

Sason'da etkili kar yağışı sonucu köy yolunda mahsur kalan 10 kişi, kurtarma ekiplerince güvenli bir şekilde çıkarıldı.
Gündem

Kediler İçin Yakılan Soba Yangına Neden Oldu

Erbaa'da kediler için yakılan sobadan kaynaklanan yangında iki ev ağır hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.