Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Çalışmalarını Sürdürüyor

Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan komisyon, çalışmalarına devam ediyor. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu yazım ekibi, ortak bir rapor oluşturmak amacıyla TBMM Başkanı’nın önderliğinde bugün ikinci kez toplandı.

UZLAŞI SAĞLANACAK

Toplantıya katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Başlıkları tespit ederiz, mutabık kalırız. Bu ay içinde yazarız. Herkes söyleyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ortak raporu ocak ayı içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Kesinlikle uzlaşırız, standartlar belli.” ifadelerini kullandı.

İNFAZ KANUNUNUN ÖNEMİ

Feti Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş kodlarının tartışmaya kapalı bir konu olduğunu belirtti. Yıldız, “İnfaz düzenlemesi yaptık. Benim söylediğim infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de içinde olur, yamalı bohça olmaz.” açıklamasını yaptı.

KİŞİ SAYISI ARTACAK

Yıldız, infaz düzenlemesi sayesinde, “50 bin kişi çıkıyor, 6 ay içinde bir 50-60 bin kişi daha çıkacak.” bilgisini paylaştı.