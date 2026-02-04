Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Toplantısı Gerçekleşiyor

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, faaliyetlerine devam ediyor. Komisyonun partiler arası rapor hazırlama süreçleri sürerken, bugün yeni bir toplantı gerçekleştirilecek.

BUGÜN YENİ BİR TOPLANTI YAPILACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda ortak rapor çalışmaları devam ediyor. Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, bugün saat 14.00’te bir araya gelecek.

RAPORA SON ŞEKLİNİ VERECEKLER

Daha önce ortak rapor hazırlıkları üzerine 4 toplantı yapılmıştı. Bugünkü 5. toplantıda, komisyondaki üyelerin görüşleri alındıktan sonra rapora son şeklinin verilmesi bekleniyor.

RAPORUN ŞUBAT AYINDA SUNULMASI PLANLANIYOR

Rapor hazırlama sürecini, AK Parti’den Mustafa Şen, CHP’den Murat Emir, MHP’den Feti Yıldız, DEM Parti’den Cengiz Çiçek ve Yeni Yol’dan Bülent Kaya yürütüyor. Hazırlanan raporun, şubat ayında kanun teklifi haline getirilip TBMM’ye sunulması öngörülüyor.

KOMİSYONUN YAPISI HAKKINDA

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025 tarihinde TBMM çatısı altında PKK’nın silah bırakmasının ardından kuruldu. Komisyonda, partilerin TBMM’deki milletvekili sayılarına göre temsil edildiği, 51 üyenin bulunduğu ve başkanlığını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un üstlendiği bilgisi yer alıyor.