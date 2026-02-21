Terörsüz Türkiye Süreci: Numan Kurtulmuş’tan Önemli Vurgular

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ MEDYA YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da düzenlenen iftar programında medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş’un gündeminde, Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli konular yer aldı. TBMM Başkanı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan “Terörsüz Türkiye Raporu” hakkında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Zor olmakla birlikte yapıcı bir süreci geride bıraktık. Şimdi önümüzde bir rapor var. Bu rapor her şey değil, bu rapor bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır, bir çerçevedir.” ifadelerini kullandı.

GEREKEN ADIMLARIN ATILMASI ÖNEMLİ

Bu çerçeve dahilinde gerekli adımların iyi niyetle, sabırla ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, “Artık bu kadar mesafe alınmışken, bölgemizdeki şartlarda Türkiye’nin güvenliği bakımından bu kadar olumlu seyrediyorken, bu sorunun tamamen Türkiye’nin gündeminden kaldırılması gerekiyor.” açıklamasında bulundu. Kurtulmuş, “Türkiye demokrasisi açısından da fevkalade olumlu bir aşamadır bu. Hem konunun mahiyeti itibarıyla son derece değerlidir hem de içeriğinden uzak bir şekilde, siyasetin hele bu kadar gergin olduğu, bu kadar gerilimlerin yüksek olduğu bir ortamda farklı partilerin bir araya gelerek ortak bir noktada buluşmuş, konuşmuş olması son derece değerlidir, önemlidir.” dedi.

TAVSİYELERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Komisyonun çalışmasının tavsiye niteliğinde olduğunu sözlerine ekleyen Kurtulmuş, rapordaki 6. ve 7. bölümde yer alan tekliflerin tamamının tavsiye niteliğinde olduğunu kaydetti. İmza atan siyasi partilerin, yasal düzenlemeler konusunda neler yapılabileceğini tartışacağını ifade eden Kurtulmuş, “Ümit ederim ki bütün partilerin altına imza atacağı düzenlemeler gerçekleşir.” dedi. Sürecin Türkiye için hayati bir eşik olduğunu belirten TBMM Başkanı, “Bu eşiği aştık ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Üzerinde sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var.” değerlendirmesinde bulundu.