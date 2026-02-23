Terörsüz Türkiye Sürecinde DEM Parti Yenileniyor

Türkiye, terörle mücadelesinde tarihî bir eşikten geçiyor. 1 Ekim 2024’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de DEM Parti milletvekilleri ile el sıkışmasıyla başlatılan Terörsüz Türkiye süreci hız kazanıyor. Bu süreçte atılan önemli adımlarla birlikte PKK, Abdullah Öcalan’dan gelen çağrı üzerine silah bıraktı ve örgüt kendini feshetti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ ADIMLAR

Türkiye sınırlarından tamamen çekilen örgüt, sembolik bir jest olarak silahlarını ateşe vererek silah bırakma sürecini başlattı. PKK, Irak’taki bazı kamp bölgelerinden geri çekilmeye başlarken, Türkiye’de de komisyon çalışmaları yürütüldü. TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21 oturum gerçekleştirdi ve toplumsal önde gelen isimlerle sivil toplum kuruluşlarını dinleyip raporlama aşamasına geçti.

DEM PARTİ YENİLENME DÖNEMİNE GİRDİ

Komisyonun hazırladığı rapor onaylandı ve gözler yasal düzenlemelere çevrildi. Bu süreç devam ederken, DEM Parti’de de yenilikler başlatıldı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI’NIN ÖNGÖRÜSÜ

Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, “Ben Abdullah Öcalan’a bakarım DEM Parti diye bir parti yoktur. Abdullah Öcalan DEM’i yeniden inşa edecektir. 2028 seçimlerinde DEM vekillerinin yüzde 90’ı değişirse şaşırmayın.” şeklindeki sözleriyle bu durumu daha önce dile getirmişti ve iddialar gerçeğe dönüşmekte.

İMRALI’DAN TALİMAT VE DEĞİŞİM SÜRECİ

DEM Parti, isim değişikliği de dahil olmak üzere köklü bir dönüşüm yaşıyor. İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan, bu süreç için partiye talimat verdi.

PARTİ İSMİNDE DEMOKRASİ VE CUMHURİYET ÖN PLANA ÇIKACAK

Henüz hazır olan değişimler çerçevesinde partinin ismi içerisinde ‘demokrasi ve cumhuriyet’ teması ön plana çıkacak.

KADROLAR YENİLENİYOR, BİLEŞENLER KAPATILACAK

Türkiye partisi olarak geniş kitlelere ulaşma hedefiyle başlatılan bu değişim sürecinde kadrolar da yenilenecek. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan’ın görevine devam etmesi muhtemel görülüyor. Öte yandan, partinin parçalı yapısına son verilerek, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) gibi yapıların kurumsal kimlikleri kapatılacak.