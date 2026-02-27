Terörsüz Türkiye Sürecinde İmralı’dan İkinci Çağrı Yapılacak

Terörsüz Türkiye sürecinin ikinci aşamasına geçiş yapılması planlanıyor. Silah bırakma çağrısının birinci yılı dolayısıyla terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın yeni mesajı duyurulacak. Ankara’daki Yılmaz Güney sahnesinde düzenlenecek etkinlikte, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan konuya dair bir açılış konuşması yapacak. Bu konuşmanın ardından İmralı’dan gelen metin Kürtçe ve Türkçe olarak okunacak.

METİNDE HANGİ KONULARA DEĞİNİLECEK?

Okunacak olan metinde sürecin bir yılının değerlendirmesiyle ilk aşamanın tamamlandığına dair ifadelerin yer alması bekleniyor. İkinci aşama ve bunun yanı sıra yasal düzenlemelere ilişkin beklentilerin de metinde ifade edileceği bildiriliyor. Ek olarak, olası yasal düzenlemelerde “Sempatizan, örgüt üyesi ya da örgüt yöneticisi” ayırımının yapılmaması gerektiğine dair bir vurgunun yer alacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Süleymaniye kentinde PKK mensuplarının silahları törenle yakmış olduğu aktarılıyor.

GEÇMİŞTE NELER YAŞANDI?

Geçtiğimiz yıl 27 Şubat’ta terörsüz Türkiye süreci açısından kritik bir gelişme yaşanmış, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan bir mesaj yayımlamıştı. Öcalan, bu mesajında “Örgütü feshedin.” çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının ardından 1 Mart’ta örgüt “Ateşkes ilan ediyoruz.” açıklaması yaparak bir adım atmıştı. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini gerçekleştiren terör örgütü, 12 Mayıs’ta faaliyete son verme ve silahlarını teslim etme kararı aldıklarını duyurmuştu. Ayrıca, geçen yıl 11 Temmuz tarihinde bir grup PKK’lı, silahlarını yakma eyleminde bulunmuştu.