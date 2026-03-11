Terörsüz Türkiye Sürecinde Yasal Adımlar Hızlanıyor

terorsuz-turkiye-surecinde-yasal-adimlar-hizlaniyor

Terörsüz Türkiye süreci hız kazanıyor. Yasal düzenlemeler için bayram sonrasında adım atılacak.

NUMAN KURTULMUŞ, KOMİSYON ÜYELERİYLE İFTARDA BULUŞTU

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği iftar programında bir araya geldi. Toplantının ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci oldu. İftar sonrası yapılan değerlendirmelerde siyasi parti temsilcileri söz aldı. Konuşmacılar, ortak raporun önemine vurgu yaparak bayram sonrasında yasal adımların atılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

YASAL DÜZENLEMELER ÜZERİNDE GÖRÜŞ BİRLİĞİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyon raporunda ele alınan yasal düzenlemelerin çerçevesine dikkat çekti. Emir, “Özellikle komisyon raporunun 6. ve 7. bölümlerinde işaret ettiğimiz, ilkelerini, çerçevesini çizdiğimiz yasal düzenlemelerin bir an evvel yapılması konusunda görüş birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle gördük.” ifadelerini kullandı. Sürecin kritik bileşenlerinden biri silahların bırakılması olarak öne çıkıyor.

KANUN TEKLİFİ MECLİS’TE GÖRÜŞÜLECEK

Bayram sonrasında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından hazırlanacak kanun teklifi, ilk olarak Meclis Adalet Komisyonu’nda ele alınacak. Ardından Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşması hedefleniyor. Teklif kapsamında ise Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve İnfaz Kanunu’nda değişiklikler yapılması öngörülüyor. Amaç, düzenlemenin komisyondaki ortak raporda belirtildiği gibi geniş bir mutabakatla yasalaşması.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’tan Savaşın Yakında Biteceği Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptığı açıklamada, hedef alınacak pek bir şeyin kalmadığını belirtti.
Gündem

İran’dan Dünya Kupası Katılımına İlişkin Açıklama

İran Gençlik ve Spor Bakanı, ülkesinin milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılımının, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle imkansız olduğunu açıkladı.
Gündem

Fenerbahçe’den TFF’ye Yabancı VAR Kadrosu Önerisi

Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, Türkiye Kupası kura çekiminde sakatlıkların sona ereceğini duyururken, yabancı VAR hakemi önerisini de gündeme getirdi.
Gündem

Beylikdüzü’nde Kadın Cinayeti Davasında Cezaya İndirim Uygulandı

İstanbul Beylikdüzü'nde, 60 bıçak darbesiyle eşini ve baldızını öldüren Ferhat Boduroğlu'na mahkeme tarafından iyi hal indirimi verildi.
Gündem

APP Plakalara Uygulanan Cezalar İptal Ediliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plakalar için 1 Nisan'a kadar süre tanıdıklarını açıkladı. Ayrıca, 27 Şubat'tan sonra uygulanan cezaların iptal edildiğini duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.