Tersun Dağı’nda Zorlu Kış Yürüyüşü Etkinliği

GÜMÜŞHANE’DE KIŞ SPORU KEYFİ

Gümüşhane’nin önde gelen spor kulüplerinden biri olan Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK), kış mevsiminin en çetin ama en güzel anlarını Tersun Dağı’nda yaşadı. İçinde Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç’ın da bulunduğu 15 kişilik grup, Tersun Dağı’ndan başlayarak Hatunoluğu yaylası üzerinden Karamustafa Köyü’ne kadar uzanan zorlu kış parkurunun üstesinden başarıyla geldi.

KAR KALINLIĞI 1,5 METREYE ULAŞTI

Yürüyüş süresince katılımcılar, yer yer 1,5 metreye ulaşan kar örtüsü ile mücadele etti. Eşsiz zirve manzaraları eşliğinde, çocukluk anılarını tazeleyerek kalın kar üzerinde oyunlar oynayan ve birbirleriyle şakalaşan sporcular, haftanın stresini adeta geride bıraktı. Alt katmandaki karların buz tutması dolayısıyla önceki yıllardaki kadar kara batmayan sporcular, arada karla kaplı ağaç tünellerinden geçerek 8,5 kilometrelik parkuru yaklaşık 4,5 saatte tamamladı.

VALİ YARDIMCISI KILINÇ: “BURASI İSVİÇRE ALPLERİ GİBİ”

Etkinlikte yer alan Gümüşhane Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını ifade ederek dikkat çekici bir benzetme yaptı. Kılınç, “Ekim’den beri GÜDAK’la birlikte yürüyorum. İnsan kendini gençleşmiş gibi hissediyor. Tertemiz havası, doğası, insanı hep mutlu ediyor. Aslında yürüyüş esnasında birçok şeyi unutuyoruz, doğa yürüyüşleri doğal bir terapi sağlıyor. Geçerken kendimi bir an İsviçre’nin Alplerinde hissettim” şeklinde konuştu.

