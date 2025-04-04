Teşkilat Dizisi İçin Pusat Sahnelere Devam Edecek

AYBÜKE PUSET’IN STOK SAHNELERİ SİLİNMEYİNCE DEVAM EDECEK

TRT’nin Teşkilat dizisinden ayrılan Aybüke Pusat’ın stok sahneleri dizide kalacak. Yapım şirketi Tims&B, oyuncunun çektiği sahnelerin senaryo revizyonuyla dizide yer alacağını ve eksik sahnelerin tamamlanacağını duyurdu.

NESLİHAN KARAKTERİNİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgiye göre, Neslihan karakterinin akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor. Şu an için yeni bir oyuncu alımının gündemde olmadığı belirtildi.

DİZİDE 6. SEZON PLANI MEVCUT

Eğer dizinin başarısı devam ederse, 6. sezon çekimlerinin planlandığı öğrenildi.