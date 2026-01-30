Tesla Model S ve Model X Üretimini Durduracak

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, mali toplantısında yaptığı açıklamalarla otomotiv endüstrisinde büyük bir etki yarattı. Elon Musk, şirketin ikonik modelleri olan Model S ve Model X’in üretimini kademeli olarak durduracaklarını ve tesislerin tamamen otonomi odaklı bir geleceğe yönlendirileceğini bildirdi.

HEDEF YILDA 1 MİLYON OPTIMUS ROBOT

Musk, bu durdurma kararını “üzücü” olarak tanımlasa da, şirketin vizyonunun değiştiğini vurguladı. Fremont fabrikasında boşalacak üretim hatları, Tesla’nın insansı robot proje olan Optimus’un seri üretimi için yeniden yapılandırılacak. Bu planla birlikte, yılda 1 milyon adet Optimus robot üretmeyi hedefliyor.

SATIŞ RAKAMLARI KARARDA ETKİLİ OLDU

Son dönemde yenilenmelerine karşın Model S ve Model X’in beklenen satış rakamlarına erişememesi, bu kararın alınmasında etkili oldu. Verilere göre; Cybertruck ile birlikte Model S ve Model X’in toplam satışları 50 bin civarında kalırken, Model 3 ve Model Y’nin satış adedi 1.6 milyonun üzerine çıkıyor. Şirket, üretim faaliyetlerine Model 3, Model Y ve Cybertruck ile devam edecek.