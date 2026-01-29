Tesla Model S Ve X Üretimini Durduruyor

Elektrikli otomobil üretiminde öncü konumda bulunan Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Model S sedan ve Model X SUV modellerinin üretimini sonlandıracağını duyurdu. Bu açıklama, şirketin yapay zeka ve robotik alanlarına yöneldiğine dair önemli bir gösterge oldu. Musk, “Artık Model S ve X programlarını sonlandırmanın zamanı geldi. Bu modellerin üretimini gelecek çeyrekte aşamalı olarak durdurmayı planlıyoruz” diye belirtti. Bunun yanı sıra, Kaliforniya’daki Fremont fabrikasının, Tesla’nın geliştirdiği Optimus robotlarının üretimi için yeniden düzenleneceği bilgisi de verildi.

ŞİRKETİN GELECEĞİ YAPAY ZEKADA

Tesla’nın son çeyrek bilançosu, araç satışları ve gelirlerdeki düşüşe işaret ederken, Musk geleceği yapay zeka ve robotik projelere bağladığını ifade ediyor. Finansal raporda, Tesla’nın son bir yılı “donanım odaklı bir iş modelinden fiziksel yapay zeka şirketine geçiş” olarak tanımlandı. Şirket, Wall Street beklentilerini aşmayı başarsa da, toplam gelirinde tarih boyunca ilk kez yıllık bazda yüzde 3 düşüş yaşadı. Buna karşın, hisse başına 0.50 dolar kâr açıklayarak analistlerin 0.45 dolarlık beklentisinin üstünde bir performans sergiledi. Gelirleri 24.9 milyar dolar olarak açıklandı ve tahminleri az da olsa geçmeyi başardı. Ancak, otomotiv gelirleri 2025’te yıllık bazda yüzde 11 geriledi ve dördüncü çeyrekte araç teslimatlarının yüzde 16’lık bir düşüş yaşadığı görüldü.

YAPAY ZEKÂ TEMELLİ PROJELERE VURGU

Satışlardaki gerileme ile beraber Musk ve yönetim, Optimus robotları ve otonom Robotaxi gibi yapay zeka tabanlı projelere daha fazla odaklanmaya başladı. Ancak, bu teknolojilerin henüz geniş bir alanda kullanılmadığı ve kârlı olmadığı belirtiliyor. Musk, Optimus’un “tüm zamanların en büyük ürünü” olacağını ifade ederken, robotların ve otonom araçların “yoksulluğun olmadığı bir dünya” yaratacağını savunuyor. Şirket, Optimus’un üretimine 2026 sonunda başlayacağını ve 2027’de satışa sunmayı hedeflediğini açıkladı. Ayrıca, Musk’ın yapay zeka girişimi xAI’a 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını da duyurdu. Tesla Mali İşler Direktörü Vaibhav Taneja, şirketin sermaye harcamalarının 20 milyar dolara ulaşacağını vurguladı.

REKABETTE ZORLUKLAR

Musk’ın geçmişteki tartışmalı hükümet rolüinin ardından sert düşüş yaşayan Tesla hisseleri, Aralık ayında yapay zeka yatırımlarına olan piyasa ilgisi ile yeniden yükselişe geçti. Aynı dönemde Tesla hissedarları, şirketin belirli finansal hedeflere ulaşması durumunda Musk’a yüz milyarlarca doları bulabilen bir ücret paketini onayladı. Ancak, Tesla’nın “geleceğin ürünü” olarak tanıtılan bazı modellerinin beklentileri karşılamadığı dile getiriliyor. Cybertruck’ın satışları geçen yıl yüzde 48 geriledi ve Tesla, küresel pazarda artan rekabetle mücadele ediyor. Özellikle, Çinli üretici BYD, Tesla’yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumuna yükseldi. BYD’nin satışları 2025’te yüzde 28 artış gösterirken, daha uygun fiyatlı modelleri Tesla’ya ciddi bir rakip sundu.